Super Nintendo World, a Osaka apre il parco a tema

Super Nintendo World, prime immagini del parco a tema Super Mario: l’area aprirà prossimamente all’interno degli Universal Studios di Osaka, in Giappone

Slitta a data da destinarsi l’apertura del ‘Super Nintendo World’, il primo parco a tema ‘Super Mario’ in arrivo agli Universal Studios di Osaka, in Giappone. Il debutto era previsto per questa estate, in contemporanea con l’avvio delle Olimpiadi di Tokyo. A causa dell’emergenza coronavirus, come accaduto per i Giochi Olimpici, anche l’inaugurazione dell’area tematica è stata rimandata per evitare il rischio di nuovi contagi.

Intanto, i lavori procedono senza interruzioni.

Nei diversi video ‘rubati’ e diffusi in rete, emergono numerosi dettagli su quello che ci si può aspettare dal ‘Super Nintendo World’. L’area ospiterà la maggior parte dei personaggi e degli scenari tipici dei videogame di ‘Super Mario’.

Monete rotanti, tubi verdi, piante Piranha, funghi Goomba, le tartarughe Koopa e, naturalmente, Yoshi, il castello di Peach e la fortezza di Bowser. In costruzione anche la pista per corse a tema ‘Super Mario Kart’. Inoltre, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), le attrazioni dell’area saranno caratterizzate da una varietà di altri popolari personaggi del mondo Nintendo.