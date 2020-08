Le Iene ricordano Nadia Toffa con una puntata speciale

Il 13 agosto puntata speciale de Le Iene per ricordare Nadia Toffa: la puntata ad un anno esatto dalla scomparsa della conduttrice

Ad un anno esatto dalla scomparsa, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Le Iene ricordano Nadia Toffa. Il 13 agosto andrà in onda, in prima serata su Italia 1, “Le Iene per Nadia”, una puntata speciale dedicata alla conduttrice, scomparsa il 13 agosto 2019.

“Un anno fa, il 13 agosto, ci lasciava la nostra Nadia”, si legge sulla pagina Facebook de Le Iene. “Ad un anno di distanza i suoi compagni di viaggio la raccontano, la ricordano, e la festeggiano. Le Iene per Nadia. Giovedì 13 agosto su Italia Uno in prima serata”.