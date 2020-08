La serie Biohacker debutta il 20 agosto su Netflix

La serie originale Netflix tedesca Biohacker ha una nuova data di uscita e debutta il 20 agosto, solo sulla piattaforma streaming

E se alcuni studenti sperimentassero in segreto tecnologie di biohacking che potrebbero cambiare l’umanità? La storia estremamente coinvolgente di Biohacker ruota intorno ad amicizia, amore e vendetta in un’università tedesca ed è adombrata da una rivoluzionaria tecnologia di biohacking e dalle relative implicazioni etiche. Al centro della storia si trova anche la rivalità tra due donne: da una parte Mia, interpretata dalla promessa del cinema svizzero Luna Wedler (“Das schönste Mädchen der Welt”, “Vicino all’orizzonte”), nei panni di una studentessa al primo anno di medicina che cerca di realizzare con coraggio un piano segreto. Dall’altra parte, la professoressa Tanja Lorenz, una bioscienziata e illustre docente interpretata da Jessica Schwarz (“Das perfekte Geheimnis”, “Narziss und Goldmund”).

Biohacker, una serie originale Netflix in sei episodi dello showrunner e regista Christian Ditter (“Single ma non troppo”, “Scrivimi ancora”, “Girlboss”), esordisce in tutto il mondo su Netflix il 20 agosto. Oltre a Luna Wedler e Jessica Schwarz, il cast include anche Caro Cult, Adrian Julius Tillmann, Thomas Prenn, Sebastian Doppelbauer, Jing Xiang e Benno Fürmann. Con il suo mix innovativo di generi, la serie rappresenta un connubio perfetto di suspense avvincente e divertimento.

Il regista e showrunner Christian Ditter ha dichiarato: “Cosa accade quando persone normali come noi devono affrontare cose più grandi di loro? Cosa faresti per soddisfare il desiderio di fama o persino di vendetta? Dove tracciamo i confini morali ed etici? Qual è il significato di biologia sintetica, biohacking e bodyhacking? E cosa succede quando Jessica Schwarz e Luna Wedler si affrontano nei ruoli di professoressa e matricola? Tutte queste domande troveranno finalmente una risposta con l’esordio internazionale di Biohacker su Netflix il 20 agosto.”

Jakob Claussen di Claussen+Putz Filmproduktion ha aggiunto: “Biohacker è una serie moderna e attuale che sta al passo con i tempi. Siamo estremamente orgogliosi della nostra prima serie!”

Il debutto di Biohacker era previsto per la fine di aprile 2020, ma nonostante la serie non tratti di una pandemia, Netflix e gli autori hanno preso in considerazione la situazione legata al coronavirus posticipandone l’uscita. L’inizio della serie include una scena che avrebbe potuto turbare alcuni spettatori in quel momento.

Informazioni su Biohacker

La studentessa Mia si iscrive al primo anno della prestigiosa università di medicina di Friburgo. Il suo interesse per la rivoluzionaria tecnologia di biohacking non si limita solo alla scienza: il suo obiettivo è ottenere la fiducia della nota professoressa Tanja Lorenz. Entrambe sono legate da un oscuro segreto. Per fare luce sulla misteriosa morte del fratello, Mia si addentra nel pericoloso mondo degli esperimenti genetici illegali. Quando incontra il geniale biologo Jasper e il suo tormentato coinquilino Niklas, è obbligata a scegliere tra principi ed emozioni, tra la vendetta in nome della famiglia e la protezione dei suoi nuovi amici.