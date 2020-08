Kate Winslet voce di Black Beauty su Disney+

Kate Winslet sarà la voce di Black Beauty su Disney+: l’adattamento cinematografico del classico della letteratura annovera nel cast Mackenzie Foy, Iain Glen e Claire Forlani

Disney+ ha annunciato che l’adattamento contemporaneo del romanzo classico del XIX secolo di Anna Sewell, Black Beauty, arriverà in anteprima sulla piattaforma di streaming entro la fine dell’anno. Black Beauty è una cavalla di razza mustang nata libera nell’America occidentale. Quando viene catturata e portata via dalla sua famiglia, la sua storia si intreccia con quella della diciassettenne Jo Green, anche lei in lutto per la perdita dei genitori. Le due, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sviluppano lentamente un legame che si basa sull’amore, il rispetto e la cura reciproca. La vincitrice dell’Oscar Kate Winslet (The Reader – A voce alta) presta la voce a Black Beauty; il film è interpretato da Mackenzie Foy (Interstellar) nel ruolo di Jo Green; Iain Glen (Il Trono di Spade) in quello di John Manly; e Claire Forlani (Vi presento Joe Black) nel ruolo di Mrs. Winthorp.

Black Beauty è diretto da Ashley Avis (Adolescence) che ha anche scritto la sceneggiatura. Jeremy Bolt (Polar, Monster Hunter) di JB Pictures e Robert Kulzer (Polar) di Constantin Film sono i produttori, mentre Martin Moszkowicz, Edward Winters e Jon Brown sono i produttori esecutivi. Dylan Tarason è un co-produttore e Genevieve Hofmeyr (Mad Max: Fury Road), presidente della Moonlighting Films, è la produttrice per il Sud Africa. Black Beauty è prodotto da Constantin Film e JB Pictures.