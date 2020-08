I’m Erika online con il brano “Living it up”

In rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme digitali “LIVING IT UP” (New Team Music) il singolo d’esordio di I’M ERIKA

In rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme digitali “LIVING IT UP” (New Team Music) il singolo d’esordio di I’M ERIKA.

Il brano scritto da Valentina Ducros, composto e arrangiato da Franco Micalizzi, parla di quanto sia bello “spassarsela” con la musica. La canzone è una vera esplosione di entusiasmo ed energia che I’M ERIKA riesce a trasmettere a chi ascolta e non potrà trattenersi dal muovere il suo corpo a tempo di musica!

A proposito del singolo, la cantante commenta: «Ho scelto di cantare questo brano perché mi è piaciuto subito il sound energico e frizzante. Leggendo il testo mi ci sono ritrovata totalmente. – continua – Inizialmente, la canzone si intitolava “Jazzy Groove” e, venendo da ascolti di musica jazz, funk, soul ed affini, ne sono stata subito colpita. Nel testo vengono citati alcuni artisti con cui sono “cresciuta” come Chet Baker, Dizzie Gillespie e la mia adorata Ella Fitzgerald, per cui cantarlo mi ha fatto sentire subito “a casa”».

« “Living it up” è un brano tipicamente funk, parente stretto anche del genere “fusion” con uno spirito molto positivo, che invita al ballo e al movimento. Il testo è della grande Valentina Ducros nota come cantante e paroliera. La festa comincia…», afferma Franco Micalizzi.

BIOGRAFIA

Erika Croce in arte I’M ERIKA nasce a Foggia nel 1986. Inizia gli studi musicali da autodidatta e successivamente si perfeziona con Valentina Ducros. Ha frequentato seminari delle principali tecniche di canto: Vocal Power, con Elizabeth Howard la vocal coach di Sting, SLS – Speech Level Singing (Stevie Wonder, Michael Jackson etc.). Ha all’attivo 15 anni di esperienza tra concerti, eventi e festival. Si specializza nell’interpretazione del repertorio Soul, Funk, R’n’B, Neo Soul e Jazz.

Ha tenuto cicli di seminari di “Storia della musica moderna” e “Interpretazione stilistica” nelle Accademie Lizard pugliesi (Associazione “Il Filomusico”) dal 2013 al 2018. Ha insegnato in numerose accademie private locali ed è stata titolare della classe di canto nell’associazione ARS DAUNIA di Foggia fino al 2017.

Nel 2013 è invitata a duettare con RON nella manifestazione COMICS FOR AFRICA (BN). Nello stesso anno tiene un concerto al SOLO BAR di Camden Town a Londra.

Nel 2014 è 2° classificata al TROISI MUSIC FESTIVAL.

Dal 2018 insegna canto moderno in varie scuole di Roma e provincia.

Ha all’attivo due progetti: “FLAWED 3” (Funky, Soul, R’n’B) e “IO VIVO COME TE” un insolito omaggio a Pino Daniele con un organico molto particolare: voce femminile, EWI (Electric Wind Instrument) e pianoforte.

Amante di Amy Winehouse è al momento impegnata nella realizzazione di un omaggio alla sua musica. Dal 2018 vive a Roma e continua a perfezionare i propri studi.

Il 31 luglio 2020 pubblica “LIVING IT UP” il singolo d’esordio, che anticipa l’uscita del primo album.

