Beyoncé pubblica il selvaggio video di Already: il brano fa parte di “Black Is King”, il visual album disponibile su Disney+

Beyoncé ha pubblicato il video di ‘Already’, brano scritto in collaborazione con Major Lazer e Shatta Wale. Il singolo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), fa parte di ‘Black Is King’, il visual album basato sulle musiche di ‘The Lion King: The Gift’, disponibile su Disney+.

È disponibile in tutto il mondo da oggi su Disney+ ‘Black is King’. Basata sulle musiche di ‘The Lion King: The Gift’, la pellicola debutta due settimane dopo l’anniversario dell’uscita al cinema de ‘Il Re Leone’, il fenomeno mondiale Disney. Il film re-immagina i temi del blockbuster del 2019 per accompagnare le giovani regine e i giovani re di oggi nel viaggio personale alla ricerca della propria corona.

‘Black Is King’ è stato in produzione per un anno e presenta un’impressionante lista di voci diverse all’interno del team creativo, inclusi i registi Emmanuel Adjei (Shahmaran), Blitz Bazawule (The Burial of Kojo), Pierre Debusschere (Mine e Ghost, video per Beyoncé), Jenn Nkiru (BLACK TO TECHNO), Ibra Ake (direttore creativo e produttore di ‘This is America’, video per Childish Gambino), Dikayl Rimmasch (CACHAO, UNO MAS), Jake Nava (Crazy in Love, Single Ladies, Partition, video per Beyoncé) e il co-regista e collaboratore di lunga data di Beyoncé, Kwasi Fordjour.

La lista dei co-registi aggiuntivi e i registi di seconda unità arricchisce la rappresentazione multiculturale del team e include Dafe Oboro, Julian Klincewicz, Derek Milton, Meji Alabi, Joshua Kissi, Alexandre Moors e Deon Van Zyl.

Girato in diverse location, la fotografia del film cattura la bellezza delle persone e dei paesaggi attraverso i continenti, da New York, a Los Angeles, al Sud Africa, all’Africa Occidentale, fino a Londra e al Belgio. Lo straordinario cast di attori e ballerini è originario di tutti questi luoghi e ha influenzato il ricco quadro del film e la vibrante coreografia.

Il nuovo trailer offre un assaggio di alcune delle special guest del film. Tra loro, le modelle Aweng Ade-Chuol e Adut Akech, la top model Naomi Campbell, Tina Knowles-Lawson, l’autrice e attrice vincitrice dell’ Academy Award Lupita Nyong’o, la cantante Kelly Rowland, Pharrell Williams e JAY-Z per citarne solo alcuni. Fanno inoltre un’apparizione anche molti artisti già presenti nell’album ‘The Lion King: The Gift’.