Massaroni Pianoforti: online il video di “Mattomondo”

Massaroni Pianoforti online con il video di “Mattomondo”, il nuovo brano estratto dall’album Rolling Pop

Mattomondo è il nuovo brano estratto da Rolling Pop il disco di Massaroni Pianoforti uscito per Cramps Records.

L’album, che vanta la produzione di Andrea Massaroni e Davide “Boosta” Dileo, racconta l’adolescenza con tutte le sue ombre e i suoi slanci, come se fosse lei stessa la protagonista di una storia d’amore.

Mattomondo si distanzia in parte da questo per raccontare una presa di coscienza collettiva con un testo che sembra parlare di vacanze, ma in realtà vuole dire molto altro.

‘Le hit estive sono molto leggere e spensierate perché servono per staccare il cervello e lasciarci, magari con una bella vacanza sognata e risparmiata da tempo, tutti i problemi alle spalle – racconta Massaroni. Jim Carrey però la pensa diversamente ed io non posso che essere d’accordo con lui’.

Il brano, in rotazione radiofonica da giovedì 30 luglio, esce accompagnato da un videoclip realizzato con le immagini di Mediterranea Saving Humans, ‘che ringrazio – conclude Massaroni Pianoforti – per avermi permesso di utilizzare il loro girato per il videoclip di “Mattomondo”, e per tutto quello che fa’.

GUARDA IL VIDEOCLIP: https://youtu.be/rKb31QetO8c

BIO

MASSARONI PIANOFORTI, al secolo Gianluca Massaroni, ha esordito discograficamente nel 2009 con l’album “L’Amore Altrove” (Radiorama/Sony) prodotto da Eros Ramazzotti. Nel 2013 pubblica il secondo album, “Non date il salame ai corvi” (BMG/Universal) che vede alla produzione artistica Cesare Malfatti (La Crus) e Maurizio D’Aniello. Nel 2017 esce il suo terzo disco dal titolo GIU. Rolling Pop è il suo quarto album, uscito il 25 ottobre 2019 per CRAMPS RECORDS.

CREDITS

MATTOMONDO

Testo e musica: Massaroni Pianoforti

Arrangiamenti e produzione: Andrea Massaroni e Davide “Boosta” Dileo

Immagini video: Mediterranea Saving Humans

TESTO

MATTOMONDO

Anche quest’anno le vacanze le farò il prossimo anno

Tanto in vacanza già ci sono tutto l’anno quando vengo da te

Le mie vacanze sono brevi ma mi staccano il cervello

È l’unico modo che conosco per non pensare al conflitto in me

Mattomondo, mattomondo

Non sei il luogo dove approdo

Mattomondo, mattomondo

Non esisti quando godo

Ma bruceranno i copertoni e nuovi boschi spariranno

E tra un mare nero, nero il mare

Quanti ne emargineranno nel fondo

Mattomondo, mattomondo

Non sei il luogo dove approdo

Mattomondo, mattomondo

Non esisti quando godo

Anche quest’anno le vacanze le farò il prossimo anno

E se non le vedi è solo perché durano

Quanto un orgasmo in fondo

Mattomondo, mattomondo

Non sei il luogo dove approdo

Mattomondo, mattomondo

Non esisti quando godo

Mattomondo, mattomondo

Tu hai i confini, io l’ignoto

Mattomondo, mattomondo

Tu galleggi quando io affondo

Mattomondo, mattomondo

Non sei il luogo dove approdo

Mattomondo

Mattomondo

Mattomondo

Mattomondo