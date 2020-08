Al Nevegal tra i protagonisti Luca Caruso

Campionato Italiano Velocità Montagna 2020: successo di classe e top ten per Luca Caruso al Nevegal

Luca Caruso ha esordito con il successo in classe E2SC 2000 e il 6° posto assoluto alla 46^ Alpe del Nevegal, round d’apertura del Campionato Italiano Velocità Montagna 2020 con i colori CST Sport. Il driver catanese mancava da oltre un anno dalle competizioni, pertanto si è resa necessaria sui 5,5 Km del tracciato bellunese una immediata ripresa del giusto ritmo di gara.

Caruso ha ritrovato velocemente la confidenza con il volante e con la pronta risposta dell’Osella PA 2000 Honda, usando i riferimenti di un tracciato noto. Dopo le prove l’alfiere CST Sport ha individuato le più efficaci regolazioni per la sua biposto, con cui in gara 1 ha ottenuto la 5^ prestazione assoluta, nonostante qualche imperfezione di guida riconosciuta dallo stesso pilota. In gara 2 ha attaccato ed alla fina ha centrato una esaltante vittoria di classe E2SC 2000 ed un 6° posto assoluto in mezzo a sportscar tutte da 3000 cc e con piloti di eccellente livello.

-“Rispetto al 2019 abbiamo corso in condizioni di asciutto e di caldo – ha spiegato Caruso al traguardo – la macchina ha risposto molto bene, a conferma dell’ottimo lavoro svolto durante il periodo di stop. IN gara 1 ho commesso un paio di errori che hanno compromesso un attacco forse ad una posizione in più ma sono cose che capitano. La seconda gara è stata perfetta e ci da fiducia nel seguito del campionato”-

Prossimo round del Campionato Italiano Velocità Montagna al Trofeo Luigi Fagioli a Gubbio (PG) dal 21 al 23 agosto.