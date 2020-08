The One Milano sfila a settembre con Micam: in Fiera a Rho quattro giorni per un total look di abbigliamento in pelle, scarpe e accessori

Per una ripartenza della moda italiana che sia in grande stile, “The One Milano”, il salone dell’haut-à-porter femminile tra gli attori della fashion week milanese, ha scelto i padiglioni di Fiera Milano a Rho dal 20 al 23 settembre e la concomitanza integrata con “Micam” Milano, salone internazionale di riferimento per il settore calzaturiero.

“TheOneMilano” debutterà quindi in versione “Special featured by Micam” con selezionate capsule collection per consentire ai buyer di comporre un ‘total look’ fatto di abbigliamento in pelle, tessuto e pelliccia completato con i migliori accessori del settore calzaturiero.

Nella ripartenza post-covid, spiega Garantitaly, cade così il tabù della fiera chiusa in sé stessa e lascia il posto a un’esposizione diffusa, dove i brand e gli espositori trovano il supporto di più expertise, tutte all’opera per fornire i loro migliori strumenti che, per “The One Milano Special featured by Micam”, si tradurranno nella possibilità di avere in un unico luogo un vero total-look, dalla testa ai piedi, a vantaggio dei buyer più esigenti.

Quella di settembre 2020 resterà comunque nella memoria come l’edizione del coraggio del cambiamento: “The One Milano” lancia un nuovo approccio di affrontare le fiere in open mood e conferma una grande experience: all’esposizione fisica ‘The One Milano’ affianca la digitale “Always On Show”, un progetto, attivo e performante già da un biennio, che si completa con novità importanti, a partire da un’applicazione dedicata.

“La nostra vision è quella di rimanere sempre al passo con i continui cambiamenti del panorama fieristico: vogliamo continuare a offrire ai nostri clienti servizi sempre più completi, all’avanguardia, e realizzare per loro strumenti sempre più utili e concreti per supportare le aziende e i buyer. Questo sperimentato per la prima volta con “Micam”, un partner con cui lavoriamo da tempo e con cui ci accomuna l’essere fiere realizzate da associazioni di categoria aderenti a Confindustria Moda, è un modello che replicheremo con accordi che porteranno le nostre aziende a realizzare altre ‘fiere diffuse’: in primo luogo proprio con Micam, in appuntamenti esteri programmati per la fine dell’anno e per i primi mesi del 2021″ afferma Elena Salvaneschi, CEO di The One Milano.