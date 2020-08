Una molecola di zucchero arma contro i tumori

Gli studi riportati riguardano meccanismi molecolari e cellulari che coinvolgono alcune molecole di zuccheri, mentre non hanno preso in considerazione le osservazioni epidemiologiche sul consumo di zucchero alimentare e la relazione con il cancro (per questo si leggano anche le informazioni contenute in questa pagina). In quantità ragionevoli lo zucchero che otteniamo dagli alimenti è essenziale a fornire energia alle cellule, mentre in eccesso può essere molto dannoso per l’organismo. Se è vero infatti che tutte le cellule hanno bisogno di zucchero per funzionare, una dieta troppo “dolce” può portare a uno stato infiammatorio, anche attraverso l’aumento di produzione di insulina, che può favorire, tra le altre cose, la crescita di un tumore. Non dimentichiamo poi che cibi ricchi di zuccheri sono spesso associati a problemi di eccesso di peso, una condizione che a sua volta può aumentare il rischio di sviluppare alcuni tumori. Attenzione però a non cadere nell’eccesso opposto: eliminare del tutto gli zuccheri dalla dieta è molto rischioso, oltre a essere un’impresa quasi impossibile, dato che gli zuccheri sono presenti praticamente in tutti gli alimenti, incluse le salutari frutta e verdura, e che l’organismo privato di zuccheri si procura energia dalla demolizione dei grassi. Lo zucchero è necessario perché le nostre cellule funzionino, ma gli eccessi possono trasformare questo prezioso “carburante cellulare” in un pericoloso nemico.