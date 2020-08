Ai piedi degli dei: visite guidate gratuite alla mostra

Visite guidate gratuite al Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti per la mostra Ai piedi degli dei. Saranno effettuate il martedì e il venerdì

I martedì e venerdì di agosto le Gallerie degli Uffizi offrono gratuitamente delle visite guidate alla mostra “Ai piedi degli Dei. Le calzature antiche e la loro fortuna nella cultura del Novecento” allestita nelle sale del Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti fino al prossimo 27 settembre (https://www.uffizi.it/eventi/ai-piedi-degli-dei). I visitatori potranno passeggiare, accompagnati dai curatori dell’esposizione, Lorenza Camin e Fabrizio Paolucci, tra le robuste caligae dei soldati romani, i seducenti sandali delle cortigiane greche, i raffinati calzari indossati dagli dei oppure dall’aristocrazia romana; senza dimenticare la ricca varietà di calzature indossate dalle star dei colossal dedicati all’antichità, da Ben Hur al Gladiatore, e le più recenti creazioni di moda, ispirate dallo stile delle calzature del mondo classico e realizzate da protagonisti del fashion contemporaneo come Emilio Pucci, Salvatore Ferragamo, Yves Saint Laurent.

Nel percorso espositivo, formato da circa 80 opere, figurano gli esemplari delle principali tipologie di calzature usate nel periodo compreso fra il V secolo a.C. e il IV d.C..

L’antico è messo a diretto confronto con il contemporaneo e con le calzature realizzate per alcuni dei film “peplum” divenuti veri e propri cult: come i sandali di Liz Taylor-Cleopatra, i calzari di Charlton Heston-Ben Hur, quelle del Gladiatore Russell Crowe, le calighe di Alexander-Colin Farrell.

Le visite guidate accompagnate per tutto il mese di agosto saranno effettuate il martedì e il venerdì di ogni settimana (con l’eccezione del 14 agosto) suddivise in due gruppi di massimo nove persone. Il primo gruppo dalle 9.30-10.30 e il secondo dalle 10.30-11.30. Per prenotazioni si prega rivolgersi al numero 055 290383.

Il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt: “Le visite guidate si inseriscono tra le tante e differenti attività che offriamo in estate ai visitatori e che rendono, se è possibile, ancora più speciale la loro esperienza al museo. Ad agosto ci sarà l’imbarazzo della scelta tra le attività per famiglie e bambini a Boboli, i concerti nella sala Bianca di Palazzo Pitti in collaborazione con il Conservatorio Cherubini e il festival musicale ReGeneration nell’Anfiteatro del Giardino di Boboli. Vogliamo garantire così sempre più occasioni per poter vivere i nostri musei dopo mesi di isolamento forzato”.