The Kissing Booth 3: Netflix annuncia il terzo capitolo

Netflix sorprende i fan con il video-annuncio dell’arrivo nel 2021 di ‘The Kissing Booth 3’. A pochi giorni dal debutto del secondo capitolo della romantic saga, il colosso di streaming lancia una ‘bomba’ che ha fatto esplodere i fan di TKB. Le riprese del terzo film si sono svolte in gran segreto durante il set del secondo capitolo. A dare l’annuncio dell’atteso nuovo capitolo sono stati Joey King e il resto del cast dei primi due film tramite un video pubblicato sui social in cui Elle (King) e Noah (Jacob Elordi) sono sempre più affiatati, ma lei è molto confusa sulla scelta della scuola da frequentare e l’ufficio di ammissione di Harvard continua a chiamare. Il prossimo anno finalmente, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), scopriremo cosa ne sarà dei protagonisti.