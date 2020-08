The Rain 3, l’ultima stagione da oggi su Netflix

The Rain 3, l’ultima stagione disponibile da oggi sulla piattaforma streaming Netflix: sarà composta da 6 episodi

Netflix ha rilasciato il trailer principale della terza e ultima stagione della serie originale The Rain, in uscita il 6 agosto sulla piattaforma streaming.

Anni dopo la pioggia che ha decimato la popolazione, Simone e Rasmus si trovano sui due lati opposti nella lotta per la sopravvivenza. Il ragazzo vuole infettare tutti con la stessa versione beta del virus che lo ha trasformato in un sovrumano, la sorella, invece, vuole trovare una cura. Saranno in grado di mettere da parte le differenze e fare la cosa giusta?

Le star della stagione 3 sono Alba August (Simone), Lucas Lynggaard Tønnesen (Rasmus), Mikkel Boe Følsgaard (Martin), Sonny Lindberg (Jean), Lukas Løkken (Patrick), Clara Rosager (Sarah), Evin Ahmad (Kira), Nathalie Madueño (Fie) e Johannes Kuhnke (Sten). Fanno parte del nuovo cast Rex Leonard (Daniel), Cecilia Loffredo (Luna), Henrik Birch (Lars) e Annemette Andersen (Trine).

La terza e ultima stagione, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), avrà sei episodi e sarà presentata in anteprima il 6 agosto 2020, solo su Netflix.