Samsung presenta il nuovo Galaxy Note20 e scommette sul mobile gaming: sarà disponibile in preordine fino al 20 agosto

Samsung punta sul mobile gaming nel suo ultimo gioiello tecnologico. Il colosso coreano ha presentato la nuova serie Galaxy Note20, dispositivi che funzionano come un computer e permettono di giocare come un professionista.

I device sono disponibili in due versioni: Galaxy Note20 Ultra 5G e Galaxy Note20.

Il gaming a portata di mano

Grazie alla partnership con Microsoft, Samsung porta sulla serie di smartphone il gaming a un livello superiore. È possibile immergersi completamente in una potente esperienza di gioco mobile per giocare come un professionista dal divano, in giardino o in qualsiasi ambiente della casa.

I propri giochi Xbox preferiti sulla nuova serie Galaxy Note

A partire dal 15 settembre, sarà possibile divertirsi con oltre 100 popolari giochi Xbox dallo smartphone o dal tablet, direttamente dal cloud (beta) con Xbox Game Pass Ultimate, che include successi come Minecraft Dungeons e Gears 55. L’esperienza di gioco della serie Galaxy Note20 è ulteriormente migliorata con il Game Booster basato sull’Intelligenza Artificiale e l’ottimizzazione della risposta audio Bluetooth, oltre alla latenza del tocco a 240Hz sul Galaxy Note20 Ultra 5G.

Inoltre, con un display ampio e immersivo e un’esperienza di gioco fluida grazie al processore più veloce mai utilizzato in un dispositivo Galaxy, la serie Galaxy Note20 è un dispositivo di gioco professionale che è possibile tenere comodamente in tasca.

Video di qualità cinematografica nel palmo della mano.

Con un formato di 21:9 e registrazione a 24 fps, la fotocamera 8K della serie Galaxy Note20 ora offre l’accesso a una risoluzione estremamente elevata e un’esperienza video di qualità professionale. È possibile usare la potente modalità Video Pro con messa a fuoco, audio, esposizione, strumenti di zoom e ripresa a 120 fps con opzioni FHD per video in stile cinematografico.

Si possono inoltre controllare le sorgenti audio della serie Galaxy Note20, regolando il segnale e scegliendo tra i microfoni o le sorgenti esterne, per avere la massima chiarezza dei suoni. In combinazione con Galaxy Buds Live, ad esempio, si può registrare audio cristallino riducendo al minimo il rumore di fondo.

Multitasking con Samsung DeX avanzato.

Per la prima volta con Samsung DeX7, si può collegare in modalità wireless Galaxy Note20 a una Smart TV quando si ha bisogno di uno schermo più grande. È possibile gestire due schermi contemporaneamente e uno schermo TV, in modo da poter inviare messaggi ai propri amici durante il gioco o ottenere feedback in tempo reale mentre si condivide l’ultimo video realizzato.

Disponibilità

Galaxy Note20 sarà in vendita nella versione 4G ad un prezzo consigliato di €979 e nella versione 5G ad un prezzo consigliato di €1.079.

Galaxy Note20 Ultra 5G con 256GB di memoria interna sarà disponibile ad un prezzo consigliato di €1.329, e in esclusiva solo sullo Shop online Samsung.com nella versione con 512GB di memoria interna ad un prezzo consigliato da €1.429.

Le spedizioni, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), partiranno il 21 agosto.

È possibile prenotare la nuova serie Galaxy Note dal 5 al 20 agosto 2020. Effettuando il preorder i consumatori potranno scegliere di ricevere in omaggio gli auricolari bluetooth Galaxy Buds+, oppure, per gli appassionati di gaming, 3 mesi dell’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, Game Controller dedicato e Wireless Charger. Prenotando Galaxy Note20 Ultra 5G gli utenti potranno scegliere di ricevere in omaggio i nuovi auricolari bluetooth Galaxy Buds Live oppure 3 mesi dell’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, Game Controller dedicato e Wireless Charger.

Il modello Ultra 5G è disponibile nelle colorazioni esclusive Mystic Black, Mystic Bronze e Mystic White (quest’ultima colorazione in esclusiva sul sito Samsung.com), mentre il Note20 nelle varianti Mystic Green, Mystic Gray e Mystic Bronze.