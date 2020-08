All’Aurum il Laboratorio del Sanremo Music Awards

All’Aurum di Pescara il Laboratorio del Sanremo Music Awards: dal 7 al 14 agosto spettacoli, concerti, street food, mostre e conferenze

Dal 7 al 14.Agosto l’Aurum di Pescara si colora d’iniziative legate al Laboratorio del Sanremo Music Awards con tanti concerti, spettacoli, mercatini, street food, mostre e le esibizioni degli Artisti del Sanremo Music Awards.

Le iniziative sono tante dal Concerto dei mitici “Rockets” (Domenica 9.Agosto) alle finali regionali di Miss Blumare (14.Agosto), alle selezioni regionali per Marche/Abruzzo del Sanremo Music Awards (11/12/13.Agosto), alle presentazione del libro “Due Secondi” di Osvaldo di Domenico con le musiche di Nancy Fazzini feat Nicola Di Nardo (8.Agosto), l’esibizione dei vincitori del Sanremo Music Awards nella finale tenutasi a Venezia nel 2019: Andrea Annecchini, Sara Paniccià, Maskino, Richi Sweet e ospite Sara Scognamiglio (7.Agosto).

Altra iniziativa è il “Summer Campus”, ossia le selezioni riservate agli studenti universitari che potranno alloggiare al Campus Universitario di Pescara ed esibirsi nella manifestazione.

In questa settimana di eventi legati al Sanremo Music Awards è iniziata anche la collaborazione con il concorso MixFactor (10.Agosto), infatti molto dei ragazzi iscritti al concorso parteciperanno alle selezioni pescaresi.

Tutte le serate andranno inonda sul canale Tv “Tris Channel”, presente nella piattaforma NCG Television che conta oltre 6.000.000 di utenti.

Il Network Lattemiele organizzerà delle dirette radiofoniche delle selezioni che saranno quindi sia televisive che radiofoniche e per tutti coloro che passeranno gli aspetterà la finale che si terrà a Venezia alla fine del 2020.

L’intera manifestazione viene realizzata come partenza della nuova iniziativa legata al “Sanremo Music Awards: Il Laboratorio del Sanremo Music Awards.

Una sorta di Associazione in Partecipazione in cui stanno aderendo tantissimi Artisti per essere prodotti e lanciati sul mercato, con produzione e promozione della loro musica inedita.

Il Laboratorio si base sul concetto di un’associazione di Artisti dove i proventi di tutti vanno a confluire su una cassa comune che poi si utilizza per finanziare la promozione di ogni singolo Artista.