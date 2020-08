The Boys, confermata la terza stagione

The Boys, gli Amazon Studios confermano la terza stagione: il 4 settembre debutterà su Prime Video la seconda stagione

Alla vigilia del debutto della seconda stagione, il 4 settembre prossimo, gli Amazon Studios hanno annunciato durante il Comic-Con@Home il rinnovo per la terza stagione della serie di successo ‘The Boys’, co-prodotta con Sony Pictures Television. Durante il panel, è stato anche annunciato che la presentatrice premio Emmy Aisha Tyler condurrà e produrrà l’aftershow ufficiale di The Boys intitolato Prime Rewind: Inside The Boys.

Prime Rewind: Inside The Boys debutterà il 28 agosto con un diabolico riassunto della prima stagione e continuerà ogni settimana con un nuovo episodio, durante il quale membri del cast, del team creativo e altri ospiti speciali si uniranno a Tyler per commentare la serie, fino al debutto della seconda stagione il 4 settembre.

LA STORIA

Questa seconda stagione ancora più forte e folle vede i Boys in fuga dalla legge, con i Supes a dargli la caccia, mentre cercano disperatamente di riunirsi e combattere la Vought. Hughie (Jack Quaid), Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) e Kimiko (Karen Fukuhara) rimangono nascosti e cercano di adattarsi a questa nuova normalità, mentre Butcher (Karl Urban) sembra introvabile. Nel frattempo, Starlight (Erin Moriarty) deve trovare il suo nuovo ruolo nei Seven ora che Homelander (Antony Starr) punta ad acquisirne il controllo completo. Il suo potere è minacciato dall’arrivo nel team di Stormfront (Aya Cash), una nuova Supe esperta di social media, anche lei con le proprie mire. Per giunta, la minaccia dei Supervillain diventa cruciale con la Vought che prova a sfruttare a proprio vantaggio la paranoia della nazione. Tra i Supes dei Seven si annoverano anche Queen Maeve (Dominique McElligott), A-Train (Jessie T. Usher), The Deep (Chace Crawford) e Black Noir (Nathan Mitchell). Nel cast della seconda stagione si vedranno anche Claudia Doumit, Goran Visnijc, Malcolm Barrett, Colby Minifie, Shantel VanSanten, Cameron Crovetti, PJ Byrne, Laila Robbins e Giancarlo Esposito, che ritorna nel ruolo del capo della Vought, Stan Edgar.

The Boys offre una versione divertente e irriverente di ciò che accade quando i supereroi – più famosi delle celebrity, influenti come politici e venerati come dei – abusano dei propri poteri invece di usarli per fare del bene. I ‘senza-potere’ si scontrano con i ‘super-potenti’, mentre i Boys portano avanti un’impresa eroica per svelare la verità sui Seven e sulla Vought – la società multi miliardaria che gestisce questi supereroi e che copre tutti i loro sporchi segreti.

Basato sul fumetto best-seller del New York Times creato da Garth Ennis e Darick Robertson, The Boys è stato sviluppato dallo showrunner Eric Kripke (Supernatural), anche autore ed executive producer della serie. Al suo fianco, gli executive producer Seth Rogen (Preacher), Evan Goldberg (Preacher), James Weaver (Preacher) di Point Grey Pictures, Neal H. Moritz (Prison Break) e Pavun Shetty (New Girl) di Original Film, come anche Phil Sgriccia, Craig Rosenberg, Rebecca Sonnenshine, Ken Levin e Jason Netter. Ennis e Robertson sono anche co-executive producer con Michael Saltzman.

La serie Amazon Original in otto episodi, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sarà disponibile in più di 200 paesi in tutto il mondo ed è prodotta dagli Amazon Studios e Sony Pictures Television Studios con Point Grey Pictures, Kripke Enterprises e Original Film.