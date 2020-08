Nasce un sito dedicato esclusivamente ai mancini

Nasce un sito con informazioni, curiosità e prodotti solo ed esclusivamente per i mancini: ora si punta a creare una community

È nato da poche settimane un portale chiamato Permancini.it. Come chiaramente avrete capito dal nome dominio, è un sito dedicato esclusivamente ai mancini. All’interno del portale si potranno trovare: guide, informazioni, curiosità e tanto altro, per quanto riguarda questo particolare mondo, appunto dei mancini.

L’obiettivo, attuale e futuro, è quello di raccogliere le domande dei lettori e dare loro delle risposte. Tra le prime richieste: recensioni su prodotti per mancini, difficoltà di utilizzo di alcuni strumenti e dove trovare negozi per mancini nella propria zona.

Un altro obiettivo, futuro, è far diventare Permancini.it un portale dove le persone possono interagire tra loro, raccontarsi e raccontare le varie dinamiche su questa loro particolarità.

“Siamo usciti da qualche mese, è già si possono trovare svariati articoli, su prodotti e curiosità. Chiaramente il sito sarà arricchito ogni giorno da nuovi articoli – spiegano in una nota gli ideatori -. L’idea nasce dall’incontro con alcuni amici mancini, al quale ci esprimevano tutte le loro difficoltà a trovare informazioni e prodotti su un unico portale online, e inoltre, la difficoltà di reperire semplici informazioni in giro per il web, che, a volte, facevano perdere svariate ore”.