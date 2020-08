Mario Bargna online con “106 miglia”

Fuori sulle piattaforme digitali “106 miglia” (Neverending Music), il nuovo singolo del cantautore comasco Mario Bargna

“106 miglia” (Neverending Music) è il nuovo singolo di Mario Bargna, fuori in digitale e in radio. Il brano segna il ritorno del cantautore: “un viaggio lungo 106 miglia per festeggiare il 40° compleanno dei Blues Brothers!”

“106 miglia”, infatti, è la storia di chi ancora crede, di chi lotta per qualcosa, di chi raggiunge la consapevolezza che per riuscirci è fondamentale amare ed essere amati. È un viaggio che trae carburante dalla leggendaria citazione tratta da uno dei miei film preferiti, The Blues Brothers, “It’s a 106 miles to Chicago, we’ve got a full tank of gas, half a pack of cigarettes; it’s dark and we’re wearing sun glasses. Hit it!”: “volevo umilmente omaggiare anche io, a mio modo, il quarantesimo anniversario dall’uscita nelle sale cinematografiche, nel giugno del 1980 negli Stati Uniti e il 13 novembre dello stesso anno in Italia, di uno tra i cult più amati anche da noi musicisti”, racconta Bargna.

“Il bello – prosegue – è stato che dopo qualche anno di ‘galera’ discografica, (inattività), come nel film (e nonostante il difficile periodo di LockDown), la missione per concretizzare “106 miglia”, mi ha portato come Jake ed Elwood, a rimettere in piedi la banda e al mio appello hanno risposto una vasta schiera di amici. Andrea Trapasso (Arte del Suono), già produttore artistico di diversi miei lavori passati quando ero in piena attività con i Succo Marcio. I musicisti comaschi Tony Princiotta (chitarrista), Matteo Cattaneo (chitarrista), Giuliano Ros (bassista), Diego Grippo (batterista), Andrea Ragona (tastiere). E ancora, Andrea Varolo (DooBop Studio), passando per il chitarrista italo/svizzero Luca Princiotta (DynArt Studio), da Stefano Lombardo (anche lui prduttore/cantautore ligure), sino ad arrivare ad Andria in Puglia da Francesco Dettole (Frumstudio).

Nel videoclip, in uscita a breve, viene rappresentata: “una piccola ‘festa di compleanno’ dedicata ai Blues Brothers, ripresa da Edmondo Canonico all’interno dell’Officina della Musica (Como), associazione culturale di cui sono parte integrante, che lotta con passione e sudore per riportare musica e cultura di qualità in città.”

