POV. I primi anni: le riprese della serie al via

POV. I primi anni: al via a Torino le riprese della nuova serie di Rai Gulp. La live action di Rai Ragazzi andrà in onda nella prossima stagione

Sono partite nel campus torinese della ILO, l’agenzia dell’ONU per il lavoro, le riprese di ‘POV. I primi anni’, la nuova serie targata Rai destinata ai ragazzi. Realizzata nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza vigenti, ‘POV. I primi anni’ è prodotta dalla società torinese Showlab in collaborazione con Rai Ragazzi e racconta in 52 episodi da 12’ la vita quotidiana di un gruppo di studenti durante i primi due anni di liceo. Il passaggio alle superiori, le nuove amicizie, le dinamiche scolastiche e le solitudini, i temi dell’adolescenza, sono narrati in modo autentico, a volte crudo ma sincero. Un’età per molti versi entusiasmante, ma che vede anche aspetti duri, dai disturbi alimentari al bullismo, dalle trasgressioni alla sfiducia in sé stessi, dai disagi familiari al rifugio nel gruppo.

Il punto di forza di ‘POV’ è l’autenticità, ottenuta grazie ad un cast costituito da giovani attori non professionisti e da studenti liceali i quali, anche sulla base delle loro esperienze di vita, improvvisano la loro recitazione sulle linee narrative fornite dagli autori Francesco Bigi, Nicola Conversa ed Erica Gallesi, che si sono ispirati alla serie olandese Brugklas. La serie italiana, il cui titolo POV (Point of View) richiama il gergo dei video postati dai ragazzi sui social, si distingue dalla olandese – e dalle successive versioni danese, polacca, francese, britannica e canadese – per essere calata nel contesto sociale e culturale del nostro paese e per la disinvolta complessità della regia di Davide Tosco, che alterna le riprese della troupe, i selfie dei protagonisti e i loro POV destinati ai social media.

Il cast dei quattordici giovani protagonisti, tutti tra i 13 e i 16 anni, è il frutto di una lunga serie di provini effettuati nella scorsa primavera online, durante la quarantena, su una rosa di circa 400 candidati, e di un’ultima selezione svoltasi a fine giugno in presenza. Gli attori adulti sono quattro, tre professori e un collaboratore scolastico, più una serie di figuranti speciali e comparse.

Le riprese, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), termineranno a metà agosto e la messa in onda della serie è prevista su Rai Gulp nella prossima stagione televisiva.