Museo Galileo aperto ad agosto: il calendario

Durante tutto il mese di agosto il Museo Galileo offre la possibilità di partecipare a speciali visite gratuite, in italiano e in inglese, per scoprire le raccolte medicee e lorenesi, con la guida di operatori competenti.

Lungo il percorso guidato, i visitatori potranno assistere a esperimenti pratici sul vuoto e a dimostrazioni di elettrostatica e fisica, grazie all’uso di piccole repliche di strumenti scientifici.

Lunedì 3 agosto, ore 10.00 (eng), 11.30 (ita) e 15.00 (ita)

Venerdì 7 agosto, ore 10.00 (eng), 11.30 (ita) e 15.00 (ita)

Sabato 8 agosto, ore 10.00 (eng), 11.30 (ita) e 15.00 (ita)

Domenica 9 agosto, ore 10.00 (ita), 11.30 e 15.00 (ita)

Lunedì 10 agosto, ore 10.00 (eng), 11.30 (ita) e 15.00 (ita)

Venerdì 14 agosto, ore 10.00 (eng), 11.30 (ita) e 15.00 (ita)

Sabato 15 agosto, ore 10.00 (ita), 11.30 (ita) e 15.00 (ita)

Domenica 16 agosto, ore 10.00 (ita), 11.30 (ita) e 15.00 (ita)

Lunedì 17 agosto, ore 10.00 (eng), 11.30 (ita) e 15.00 (ita)

Venerdì 21 agosto, ore 10.00 (eng), 11.30 (ita) e 15.00 (ita)

Sabato 22 agosto, ore 10.00 (eng), 11.30 (ita) e 15.00 (ita)

Domenica 23 agosto, ore 10.00 (ita), 11.30 (ita) e 15.00 (ita)

Lunedì 24 agosto, ore 10.00 (eng), 11.30 (ita) e 15.00 (ita)

Venerdì 28 agosto, ore 10.00 (eng), 11.30 (ita) e 15.00 (ita)

Sabato 29 agosto, ore 10.00 (eng), 11.30 (ita) e 15.00 (ita)

Domenica 30 agosto, ore 10.00 (ita), 11.30 (ita) e 15.00 (ita)

Lunedì 31 agosto, ore 10.00 (eng), 11.30 (ita) e 15.00 (ita)

Riduzioni per i soci Coop

Durata: 60 minuti

Costo: partecipazione compresa nel biglietto di ingresso al museo

Posti limitati, prenotazione consigliata: tel. 055 265311.

Le visite guidate al Museo Galileo si svolgeranno nel rispetto delle normative emanate dal Governo per il contenimento del contagio da Covid-19. È obbligatorio indossare la mascherina e saranno formati gruppi di massimo 10 persone, oltre alla guida.