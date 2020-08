Migranti, il premier Conte assicura: tolleranza zero

Emergenza migranti, il premier Conte da Cerignola: “Saremo duri e inflessibili”. Bernini lo attacca: “Governo predica e Lampedusa scoppia”

“Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare, e che in questo momento in cui la comunità internazionale ha fatto sacrifici i risultati vengano vanificati da migranti che vogliono fuggire alla sorveglianza sanitaria. Dobbiamo essere duri e inflessibili”. Così si è espresso il presidente del Consiglio Giuseppe Conte arrivando a Cerignola, come riferisce l’agenzia Dire (www.dire.it).

BERNINI A BELLANOVA: IL GOVERNO PREDICA, LAMPEDUSA SCOPPIA

“La ministra Bellanova pretende di impartire lezioni di umanità all’opposizione, dicendo che è impossibile fermare il flusso dei migranti e che bisogna accoglierli tutti coinvolgendo l’Unione europea. Una posizione ideologica incompatibile con chi ricopre un ruolo di governo, che scarica sugli amministratori locali l’onere di gestire l’emergenza”, scrive in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

“Invece di accusare il centrodestra – prosegue Bernini – ascolti l’ennesimo sos lanciato stamani dal sindaco di Lampedusa, che deve fare i conti con un hot spot di nuovo stracolmo per altri duecento arrivi, e chiede al governo di intervenire. L’Italia è stremata da una crisi senza precedenti, e sono anni che l’Europa risponde solo con una solidarietà fittizia. Negare la realtà e piegarla alle proprie utopie è irresponsabile, e rischia di alimentare un sentimento di ostilità verso i migranti in chi da mesi aspetta inutilmente un aiuto da parte dello Stato”.

SALVINI: GOVERNO INCAPACE E PERICOLOSO

“Lampedusa sta di nuovo scoppiando. Al nostro grido d’allarme si aggiunge oggi quello del sindaco. Mi spiace che in una lunga intervista al Corriere il ministro non abbia neppure pronunciato la parola Lampedusa. Eppure è luogo-simbolo in Europa e nel mondo. Quanto ancora si deve attendere per la proclamazione dello ‘stato di emergenza’ su quell’Isola da parte del governo centrale, richiesto da oltre un mese dal Comune e dalla Regione?”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

“Mentre sbarcano altri 250 immigrati a Lampedusa, il governo annuncia modifiche ai Decreti sicurezza per premiare le Ong, aiuta la Francia a sigillare i confini per tenere i clandestini in Italia e il Pd rilancia la cittadinanza facile. Governo incapace e pericoloso. La giustizia la faranno gli italiani con il voto”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.