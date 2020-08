A LEMON pubblica il videoclip di “A friend of mine”

A LEMON – BIO

A LEMON è lo pseudonimo del polistrumentista catanese Alessandro Moncada. Nato come progetto di home recording secondo il principio del Do It Yourself nel 2016, si evolve molto rapidamente, assumendo presto una forma più efficace e strutturata. Dopo un lungo periodo trascorso negli Stati Uniti, A Lemon sceglie l’inglese come lingua d’elezione per comporre i suoi testi. A distanza di qualche mese dalla produzione delle prime demo inizia l’esperienza live, accompagnato da una band di supporto composta da altri quattro elementi (batteria, basso, tastiere, chitarre). Il 21 febbraio 2020 viene lanciato dall’etichetta Urtovox records il suo primo singolo, “Voodoo”, con relativo videoclip realizzato da Marco Jeannin. Il 20 marzo esce il suo secondo singolo, “The Way Things Are”, che anticipa l’uscita del suo album d’esordio, “Green”, pubblicato il 17 Aprile 2020 e realizzato grazie al sostegno del MiBACT e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

Un disco dal sapore internazionale, nel quale l’elettronica si mescola con tocchi di psych pop e funk di matrice Seventies. Il titolo dell’album allude alla forza della natura, alle stagioni e in particolare alla primavera, intesa come nuovo inizio, germoglio di un nuovo ciclo vitale.

A Lemon scrive, compone, arrangia, produce, registra e suona la quasi totalità degli strumenti presenti nei suoi brani. Oltre a lavorare al proprio progetto, Alessandro collabora con diversi musicisti, sia in fase di produzione che come strumentista live.“Green” è stato pubblicato da Urtovox lo scorso 17 Aprile, con il supporto del MIBACT e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi crea”, ed è stato anticipato da due singoli/video: