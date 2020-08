Parkinson, la stimolazione cerebrale profonda è sicura

Malattia di Parkinson: la stimolazione cerebrale profonda non aumenta il rischio di demenza secondo un nuovo studio

Buone notizie per le persone con la malattia di Parkinson (PD). Un nuovo studio mostra che la stimolazione cerebrale profonda (DBS, deep brain stimulation) non può aumentare il rischio di sviluppare demenza. Lo rivela uno studio pubblicato online su “Neurology”, la rivista dell’American Academy of Neurology (AAN).

Per le persone con PD avanzata, la DBS ha dimostrato di essere più efficace dei farmaci nel controllo dei loro problemi di movimento. Ma la ricerca ha dato risultati disomogenei sul fatto che il trattamento possa aumentare il rischio di sviluppare demenza.

Per la DBS, gli elettrodi vengono posizionati in alcune aree del cervello per controllare i movimenti anomali. Gli elettrodi sono collegati a un dispositivo posto sotto la pelle nella parte superiore del torace. Il dispositivo controlla gli impulsi elettrici.

«Questi risultati sono molto incoraggianti per le persone con PD e le loro famiglie che possono sfruttare i benefici della DBS senza preoccuparsi di aumentare la probabilità di sviluppare demenza» scrivono gli autori dello studio, coordinati da Elena Moro, dell’Università di Grenoble Alpes a Grenoble (Francia) e membro dell’AAN.

Tassi di incidenza non superiori a quelli della popolazione generale

Lo studio ha coinvolto 175 persone con PD con un’età media di 56 anni sottoposti a DBS. I soggetti hanno avuto il PD per una media di 12 anni quando hanno avuto l’impianto dello stimolatore. I ricercatori hanno poi controllato le persone dopo un anno, cinque anni e 10 anni per vedere quante persone avevano sviluppato demenza.

Dopo un anno, quattro persone, o il 2,3%, avevano sviluppato demenza. Dopo cinque anni, 142 persone erano disponibili per il test e 12 persone (8,5%9 avevano demenza. A 10 anni, 104 persone erano ancora disponibili per il test e 31 persone (29,8%) avevano demenza. Il tasso di incidenza complessivo è stato di 35,6 per 1.000 anni-persona.

«Questi tassi non sono superiori a quelli riportati nella popolazione generale delle persone con PD» affermano Moro e colleghi. «I pochi studi disponibili con una durata simile della malattia hanno riportato tassi più elevati di demenza. Altri studi di persone con PD che stavano assumendo farmaci per i loro sintomi mostrano un tasso di incidenza per la demenza che varia da 50 a 100 per 1.000 anni-persona».

Il team di Moro ha detto che l’età media più giovane nel suo studio può aiutare a spiegare il più basso tasso di demenza. Inoltre, le persone con problemi di memoria da moderati a gravi o di pensiero non sono ammissibili ad avere DBS, quindi il gruppo studiato avrebbe potuto avere minori probabilità nel complesso per sviluppare demenza rispetto a un gruppo generale di persone con PD.

Identificati fattori predittivi utili alla selezione dei pazienti

Lo studio ha anche esaminato i fattori che erano associati a un rischio più elevato di demenza. I ricercatori hanno scoperto che gli uomini, gli anziani, le persone che avevano allucinazioni, le persone con un basso punteggio nei test di pensiero prima dell’intervento chirurgico, e coloro che hanno avuto un’emorragia cerebrale durante l’intervento chirurgico per l’impianto dello stimolatore cerebrale profondo erano più propensi a sviluppare la demenza.

«Conoscere questi predittori può aiutarci a selezionare le persone che possono rispondere meglio alla DBS e che potrebbero avere un rischio maggiore di avere un risultato cognitivo scarso» affermano gli autori.

Una limitazione dello studio era che un’alta percentuale di persone non ha terminato lo studio; i ricercatori non sono stati in grado di localizzarli o non hanno risposto alle richieste dei ricercatori. Ciò potrebbe comportare una sottostima dell’incidenza complessiva della demenza.