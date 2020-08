Nuovo ciak per Uncharted con Tom Holland

Il film Uncharted con Tom Holland, ispirato al celebre videogioco, arriverà nei cinema nel 2021: ripartono le riprese della pellicola

Tra i set in ripartenza dopo il lockdown c’è quello di ‘Uncharted’, la trasposizione cinematografica del celebre videogioco che vede Tom Holland nei panni di Nathan Drake. L’interprete di Spider-Man è pronto per questo ruolo. Durante la quarantena, infatti, si è allenato per le scene d’azione nel film con l’aiuto di Mark Whalberg, che nella pellicola interpreta Sully, il mentore di Nathan. ‘Uncharted’ dovrebbe debuttare negli Stati Uniti il 16 luglio 2021.

Ad annunciare la ripartenza è stato Tom Holland con un post sui social: