Tink si espande con l’acquisizione di Instantor

La piattaforma di open banking Tink continua la propria espansione in Europa con l’acquisizione di Instantor, fornitore di soluzioni per la valutazione del rischio di credito

A seguito dell’acquisizione, i prodotti e i servizi di Instantor – utilizzati da oltre 150 clienti, tra cui banche e fintech in 13 mercati europei – diventano parte di Tink. L’acquisizione fa parte della strategia dell’azienda per continuare ad investire in servizi di dati intelligenti basati sull’open banking.

I prodotti di Instantor relativi alle soluzioni di credit risk saranno ora disponibili per tutti i clienti di Tink insieme alle soluzioni di open banking della piattaforma. Fondata nel 2010, Instantor fornisce a banche e fintech prodotti per migliorare le proprie decisioni di credito. Il provider riesce nel proprio obiettivo offrendo insight provenienti dalle transazioni bancarie dei consumatori, così da verificarne i redditi e identificare i comportamenti a rischio per consentire una migliore valutazione del rischio di credito.

Con sede a Stoccolma, Instantor supporta oltre 5 milioni di decisioni di credito ogni anno e nel 2019 ha registrato un fatturato di 4 milioni di euro. Lo stesso anno, il Financial Times ha inserito Instantor al secondo posto tra le società fintech in più rapida crescita in Svezia.

Simon Edström, CEO di Instantor, ha commentato: “Sono orgoglioso del fatto che il nostro team unirà le proprie forze con un leader del settore come Tink; si tratta di un piano strategico che si muove attraverso una missione condivisa. Questa mossa aiuterà Tink ad espandere la propria offerta di prodotti e rappresenterà un’opportunità unica per noi per continuare a fare investimenti significativi nel nostro portafoglio di soluzioni per la valutazione del rischio di credito. Insieme a Tink creeremo un leader del mercato europeo ancora più forte in ambito open banking.”

Daniel Kjellén, co-founder e CEO di Tink, ha aggiunto: “I traguardi raggiunti da Instantor in Europa fino ad oggi sono impressionanti e l’azienda ha dimostrato abilmente di essere un provider europeo di punta per le soluzioni di valutazione del rischio di credito basate su open banking. Siamo entusiasti di poter offrire a tutti i nostri clienti i prodotti di credit scoring di un leader di mercato quale Instantor e adesso siamo pronti a continuare ad investire nello sviluppo di prodotti in questo settore.”

Tink

Tink è la piattaforma di open banking leader in Europa che consente a banche, fintech e startup di sviluppare servizi finanziari basati sui dati. Tramite un’API, Tink consente ai clienti di accedere a dati finanziari aggregati, avviare pagamenti, arricchire le transazioni e costruire strumenti di gestione delle finanze personali. Tink si collega a oltre 2.500 banche che raggiungono oltre 250 milioni di clienti bancari in tutta Europa. L’azienda è stata fondata nel 2012 a Stoccolma e i suoi 270 dipendenti servono 14 mercati europei su 13 uffici.

Instantor

Instantor è uno dei principali fornitori europei di soluzioni per la valutazione del rischio di credito su tecnologia open banking. L’azienda fornisce a banche e fintech in tutta Europa i dati bancari dei consumatori per migliorare le proprie decisioni di credito verificando l’identità di un individuo (KYC) e le sue entrate e spese, sulla base della tecnologia di account aggregation. Fondata nel 2010 a Stoccolma, conta 26 dipendenti che servono 13 mercati europei attraverso tre uffici.