La foto del pesce balestra con denti umani è virale

Le foto dello strano pesce con i “denti umani” fanno il giro del mondo: è stato pescato in Malesia e potrebbe trattarsi di un esemplare di pesce balestra

Potrebbe trattarsi di un pesce balestra lo strano esemplare pescato nelle acque della Malesia. Le foto della strana creatura hanno fatto il giro del mondo scatanando una valanga di commenti. Il motivo? Il pesce in questione ha “labbra” carnose e denti che sembrano umani.

In realtà, di pesci balestra ne esistono oltre 40 specie, tutte di acqua salata.

I maschi sono molto aggressivi e usano la loro incredibile dentatura per difendere il territorio, perlopiù da granchi e ricci di mare.

Per quanto incredibile, il pesce balestra non è l’unica specie di pesce con i denti simili a quelli umani. Ad esempio, c’è il temibile Pacu, conosciuto anche come “pesce mangia testicoli”.

Non che si nutra dei gioielli di famiglia, ma sono accaduti episodi in cui qualche esemplare ha scambiato per noci i testicoli umani, creando problemi ai malcapitati. Da qui, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), l’impopolare soprannome.