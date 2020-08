Carl Brave torna a Rock in Roma nel 2021: la data sostituisce quella cancellata al Roma Sound Festival

Carl Brave torna a Rock in Roma. Il cantautore si aggiunge alla line up della kermesse, che si terrà nel 2021, con un concerto in programma il 24 luglio a Ippodromo delle Capannelle. Stessa location che l’anno scorso ha visto il romano live davanti a 25 mila persone.

La data sostituisce quella cancellata del 4 settembre, che avrebbe visto Brave esibirsi al Roma Sound Festival.

I biglietti sono disponibili online su rockinroma.com e ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticketone e Box Office Lazio. I biglietti già acquistati per la data di Roma Sound Festival restano validi per la data di Rock in Roma.

Rinviata anche la data di Milano a settembre

È rinviato anche il concerto di Milano, inizialmente previsto per l’1 settembre. Carl recupererà il 20 luglio 2021. Location l’Urban Park del Parco Esposizioni Novegro. Anche per questa data, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), i biglietti già acquistati rimangono validi.