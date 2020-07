Strange è il nuovo manga di Yuruco Tsuyuki

Si intitola Strange il nuovo manga di BAO fuori per la linea Aiken. La fumettista Yuruco Tsuyuki vive nella regione del Kantō con il suo pappagallino e nei suoi libri coglie gli aspetti più intimi dei sentimenti umani, con uno stile leggero e delicato. Nato come dōjinshi (fumetto autoprodotto), Strange è un prezioso catalogo di forme sottili di dolcezza. Nel volume si intrecciano le vite di sei coppie di uomini, che sembrano non avere nulla in comune, finché non lasciano andare i pregiudizi e imparano a conoscersi.

Un giovane crossdresser, un bullo della scuola, un papà in crisi e un figlio disoccupato, un gamer e un aspirante poliglotta… sono alcuni dei personaggi che grazie alle loro storie ci ricordano che superando stereotipi e convinzioni, la vita può regalare emozioni inattese. La mangaka racconta l’amore, l’amicizia e i piccoli gesti quotidiani che compongono un mosaico sorprendente della sensibilità maschile.