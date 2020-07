Rally del Tirreno confermato per l’8 e 9 agosto

Rally del Tirreno: tutto pronto per la 17/a edizione moderna e 4/a storica della gara messinese dell’8 e 9 agosto valida per la Coppa Rally di 8/a Zona

Il lavoro di preparazione continua costantemente come le tappe di avvicinamento al 17° Rally del Tirreno e 4° Tirreno Historic Rally, in programma nei giorni 8 e 9 agosto.

Gli organizzatori di Top Competition proseguono nell’intenso ed articolato lavoro di organizzazione per adeguare ogni fase della gara alle normative in vigore ed alle direttive ACI.

Tutti gli elementi sono al loro posto per garantire l’intenso ma sereno proseguimento del lavoro nelle tappe d’avvicinamento alla gara che anche quest’ano si svolgerà in notturna. Il 17° Rally del Tirreno ha validità per la Coppa Rally di 8^ Zona con coefficiente di moltiplicazione del punteggio 1,5 e Trofeo Rally Sicilia con coefficiente 2,5; il 4° Tirreno Historic Rally inaugura il TRZ (Trofeo Rally di Zona) per la 4^ Zona, entrambi hanno validità per il Campionato Siciliano con coefficiente 1,5.

Gli organizzatori diffondono costantemente informazioni sul sito.

Sono state fermamente smentite da Top Competiton le notizie relative a difficoltà nel progresso del lavoro. Il sodalizio torrese continua a trovare competente disponibilità presso tutti gli interlocutori ed in particolare presso le Autorità preposte.

“Le esigenze di sicurezza sanitaria e sportiva sono elevate – sottolinea la Presidente top Competition Maria Grazia Bisazza – teniamo tanto al nostro sport che stiamo proferendo ogni sforzo per garantire piena serenità e sicurezza alla nostra gara. Confidiamo nella professionalità di ogni figura coinvolta nella gara, ma anche sullo spiccato senso di responsabilità del pubblico e degli appassionati”.

Info disponibili su www.rallydeltirreno.com