Fuori l’audiolibro di Dodi Battaglia

Esce l’audiolibro di “Lo sai che da vivo sei meglio che in tv?” di Dodi Battaglia, pubblicato da Volume Audiobooks.

La musica sa entrare nelle vite di tutti noi e ci accompagna anche se non ci accorgiamo di lei. C’è chi la sceglie come amica e alleata di una intera vita e diviene suo tramite per toccare le emozioni e le esistenze di milioni di persone.

Questo è quanto è accaduto a Dodi Battaglia, chitarrista, paroliere ed interprete entrato a pieno titolo nella storia della musica pop italiana. Dopo avere narrato molteplici racconti attraverso le canzoni, Dodi ha deciso di condividere la sua personale esperienza come uomo ed artista attraverso una raccolta di aneddoti e riflessioni in libertà, il tutto arricchito dai contributi di amici, di colleghi, di quanti con lui hanno collaborato e condiviso la passione per la musica.

Questi sono i contenuti della biografia “Lo sai che da vivo sei meglio che in tv?”, arricchita nella versione audiolibro di ben dieci nuovi capitoli, scritti nell’arco di tempo che va dal 30 dicembre 2016, data nella quale i Pooh hanno salutato definitivamente il loro pubblico, fino ad oggi.

Voce narrante è Dodi in prima persona, il quale si è avvalso del contributo di Christian Iansante, Chiara Colizzi e Mattea Serpelloni, importanti rappresentanti del doppiaggio cinematografico italiano.