Coronavirus: Algeria nella lista dei Paesi a rischio

Emergenza Covid-19: il ministro Speranza firma l’ordinanza che toglie l’Algeria dalla “white list” e proroga le misure per Romania e Bulgaria

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, vista l’evoluzione del quadro epidemiologico, ha firmato l’ordinanza con cui si elimina l’Algeria dalla lista di paesi extra Ue i cui cittadini hanno possibilità di accesso in Italia, con obbligo di quarantena, anche senza i comprovati motivi di urgenza. Nella stessa ordinanza che riguarda l’Algeria, il ministro ha inoltre prolungato le misure restrittive per chi è stato in Romania e Bulgaria.

Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati di 386 (mercoledì erano stati 289 in più) secondo i dati del ministero della Salute.

Intanto, spiega la Dire (www.dire.it), a partire dal 5 agosto il governo giapponese consentirà a uomini e donne d’affari stranieri e studenti con residenza in Giappone di rientrare nel Paese a determinate condizioni (in primis la presentazione del test negativo al virus effettuato nelle 72 ore precedenti la partenza per il Giappone e la auto-quarantena all’arrivo), secondo quanto diffuso in una nota ufficiale dal ministero degli esteri.

Attualmente, i residenti stranieri in Giappone non sono autorizzati a rientrare, come misura precauzionale per contenere la diffusione del covid-19, misura fortemente criticata in quanto prevede un diverso trattamento per i cittadini giapponesi all’estero, i quali invece possono rientrare nel paese a patto che si sottopongano ad auto-quarantena.