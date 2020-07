Apposta propone la versione “smart” della camicia

Apposta, il native digital brand che offre ai clienti la possibilità di creare e acquistare camicie Made in Italy su misura propone la camicia “smart”

Apposta, il native digital brand che offre ai clienti la possibilità di creare e acquistare on line camicie Made in Italy su misura sul sito interattivo www.apposta.com , propone per l’estate 2020 una versione “smart”della camicia: un capo che presenta gli elementi costruttivi della camicia in termini di struttura del collo e delle maniche, ma l’abbottonatura delle classiche polo in piquét 100% cotone, un tessuto morbido e naturalmente elastico. Grande praticità e informalità racchiuse in un capo informale, ma curato e di ottima fattura, anche grazie alla possibilità di realizzarlo sulle proprie misure.

Una proposta, la polo-camicia di Apposta, che risponde alle nuove esigenze dello shopping post emergenza. Infatti, anche dopo la fase del lockdown, gli Italiani confermano di apprezzare lo stile casual e confortevole che si è imposto durante le settimane di chiusura forzata e che oggi si conferma un’ottima soluzione non solo per il tempo libero della stagione estiva, ma anche per il lavoro, rimasto in molti casi smart.

La polo-camicia di Apposta è la soluzione perfetta: un’ottima alternativa alla camicia e, nello stesso tempo, una diversa declinazione della polo. Una rivisitazione che assicura a chi la indossa uno stile comunque ricercato anche se informale e offre le caratteristiche uniche di un capo cucito seguendo le esigenze e i gusti del cliente da un’azienda che produce in Italia solo camicie su misura.

Le polo-camicie Apposta sono disponibili in nove colori diversi – bianco, blu navy, blu classico, grigio melange, grigio scuro, verde militare, arancione, giallo e rosso bordeaux – in due forme di collo, il classico italiano e il button down, e in due tagli di manica: lunga con polsino e corta. Si può optare per una soluzione su misura o scegliere più velocemente una polo-camicia nelle taglie standard. In entrambi i casi, con la grande comodità di poter ordinare la propria polo-camicia sul sito interattivo www.apposta.com e di vedersela recapitare in sole due settimane.