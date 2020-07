Previsioni meteo 30 luglio: due città da bollino rosso

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 30 luglio 2020: verso il picco dell’ondata di caldo africano, Bolzano e Perugia le città da bollino rosso

Molto caldo in queste ore sull’Italia, come annunciato da giorni, per l’arrivo di aria sahariana che ha fatto schizzare le temperature su valori oltre le medie stagionali. Le condizioni meteo non cambieranno anche nella giornata di oggi, quando avremo cieli sereni su tutta la Penisola ad esclusione dell’arco alpino dove potranno svilupparsi temporali pomeridiani. Secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute oggi saranno 2 le città da bollino rosso: Bolzano e Perugia. Venerdì 31 luglio si aggiungeranno Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Pescara, Rieti, Roma e Torino.

Le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF vedono un prolungamento della fase stabile e calda per ancora qualche giorno, in particolare al Centro-Sud e Isole maggiori. Discorso diverso al Nord, dove il cedimento dell’anticiclone lascerà spazio a piogge e aria più fresca. Anche l’inizio della prossima settimana vedrà la Penisola sostanzialmente divisa in due, con instabilità al settentrione e caldo africano nel Mezzogiorno.

Intanto per oggi, giovedì 30 luglio 2020, al Nord Italia tempo in prevalenza asciutto al mattino sulle mentre nel pomeriggio non si escludono locali piogge o temporali sulle Alpi, ampie schiarite su coste e pianure. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque.

L’alta pressione porta tempo stabile al Centro per l’interna giornata con cieli che si presenteranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Ampie schiarite anche nelle ore serali.

In Toscana tempo stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno sia nel corso della mattinata sia poi nel pomeriggio su tutta la regione; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli generalmente sereni.

Tempo stabile sulle regioni meridionali sia al mattino che al pomeriggio grazie all’alta pressione che porta cieli sereni o al più poco nuvolosi e clima caldo. Nessuna variazione nelle ore serali.

In Calabria giornata all’insegna del bel tempo con sole prevalente sia in mattinata sia poi nelle ore pomeridiane sulla costa e sulle zone interne; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni.

Temperature minime e massime stabili o in ulteriore aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.