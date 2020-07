New-Gen: nel cast Finn Wolfhard e Anya Chalotra

New-Gen: Finn Wolfhard e Anya Chalotra le voci della serie animata sci-fi. Nel cast anche Nick, fratello della star di “Stranger Things”

Finn Wolfhard e Anya Chalotra animeranno con le loro voci i personaggi di New-Gen: la nuova serie animata basata sull’omonima serie a fumetti della Marvel Comics, pubblicata nel 2008. Ad affiancare la star di ‘Stranger Things’ e la star di ‘The Witcher’ ci sarà Nick Wolfhard, fratello di Finn. Attualmente in fase di pre-produzione, il lavoro non ha ancora una data di uscita ma sarà distribuito dalla Jetpack Distribution su una piattaforma di streaming, di cui ancora non è stato reso noto il nome.

“C’è così tanto da fare in questo spettacolo per bambini. È un’entusiasmante avventura fantascientifica in cui gli adolescenti diventano supereroi in missione per sconfiggere un sovrano demoniaco”, ha dichiarato Dominic Gardiner, ceo di Jetpack.

LA STORIA

Come si legge su Variety, la serie, destinata a spettatori di una fascia d’età superiore ai 7 anni, è ambientata in un’utopia futuristica chiamata New-Gen, minacciata da una guerra nanotecnologica.

Al centro della storia, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), due gemelli che vivono come adolescenti normali, ma in realtà sono dei supereroi potenziati dalle nanotecnologie.

La serie è stata progettata come un’esperienza multi-piattaforma e multi-tecnologica in cui gli spettatori saranno in grado di scaricare un’app di realtà aumentata, che consentirà di interagire con la serie, combattendo le creature sullo schermo, e di documentarsi per conoscere meglio nanotecnologia.