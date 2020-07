Katy Perry pubblica il video di “Smile”

Katy Perry veste gli abiti di un pagliaccio ancora una volta per cantare di quanto sia bello poter sorridere alla vita. È online il video di “Smile”, la title track del nuovo disco della cantante, in uscita il prossimo 14 agosto.

E Katy Perry, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), si prepara all’uscita dell’album con una lunga serie di impegni, nonostante la gravidanza si stia avvicinando al termine. La cantante si aggiunge, infatti, alla line up di Tomorrowland Around The World, il festival di musica elettronica che quest’anno si svolge in streaming il 24 e il 25 agosto sul sito della kermesse. Katy si esibirà direttamente da casa sua affiancando nomi come quelli di Afrojack e Steve Aoki.

Lavoro ma anche relax. Domenica, la Perry è stata avvistata in spiaggia a Malibu con pancione in bella vista. L’artista avrà una bambina che, secondo quanto riporta la stampa estera, dovrebbe avere come madrina Jennifer Aniston. Al momento, la primogenita della cantante è stata rinominata da mamma Katy e papà Orlando Bloom “Kicky Perry”, dal verbo in italiano “calciare” visto che – come ha rivelato la 35enne – scalcia parecchio nella pancia.