Star Wars: The Bad Batch arriva su Disney+

“È stato un onore per noi collaborare con Disney+ per regalare ai fan vecchi e nuovi il ​​capitolo finale di Star Wars: The Clone Wars e siamo felicissimi della risposta del pubblico in tutto il mondo a questa serie storica“, ha affermato Agnes Chu, senior vice president, Content, Disney+. “Mentre le Guerre dei Cloni potrebbero essere giunte alla loro conclusione, la nostra collaborazione con i rivoluzionari narratori e artisti di Lucasfilm Animation è solo all’inizio. Siamo entusiasti -ha concluso Chu- di dare vita alla visione di Dave Filoni attraverso le prossime avventure della Bad Batch“.

I produttori esecutivi di Star Wars: The Bad Batch sono Dave Filoni (The Mandalorian, Star Wars: The Clone Wars), Athena Portillo (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels), Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance) e Jennifer Corbett (Star Wars Resistance, NCIS), mentre Carrie Beck (The Mandalorian, Star Wars Rebels) è la coproduttrice esecutiva e Josh Rimes il produttore (Star Wars Resistance). Brad Rau, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è anche supervisore alla regia e Jennifer Corbett è sceneggiatrice capo.