Matera: la mostra su Dalì aperta ad agosto

Salvador Dalì – La persistenza degli opposti, a Matera resterà aperta per tutto il mese di agosto la mostra del genio del surrealismo

Ha riaperto in sicurezza per visitatori e dipendenti, la mostra ‘Salvador Dalí-La persistenza degli Opposti’ al complesso rupestre Madonna delle Virtu’ e San Nicola dei Greci nei Sassi di Matera. L’esposizione è aperta al pubblico tutti i giorni dal mese di agosto. La mostra e’ stata curata da Beniamino Levi presidente della Dalí Universe, societa’ che gestisce una delle piu’ grandi collezioni private di opere d’arte del maestro catalano al mondo, con il supporto di Marco Franchi general manager della societa’, la direzione artistica di Roberto Pante’ e il coordinamento di Patrizia Minardi.

L’iniziativa e’ stata organizzata in collaborazione con il Comune di Matera, impegnato nelle installazioni esterne sul territorio urbano e il Circolo La Scaletta, storica associazione culturale materana che, durante la presidenza di Francesco Vizziello, ha voluto l’esposizione delle opere in luoghi straordinari e unici come le chiese rupestri Madonna delle Virtu’ e San Nicola dei Greci. Una scelta confermata dall’attuale presidente Paolo Emilio Stasi. Massima attenzione e’ stata rivolta alla sicurezza dei visitatori, applicando tutte le rigorose misure previste dalla normativa anticovid: percorsi obbligatori per evitare assembramenti, cartelli con le precauzioni da seguire, distanza fisica, uso obbligatorio di mascherina e pulizia delle mani con utilizzo dei dispenser per gel disinfettante.

Il percorso espositivo costituisce un viaggio tematico che indaga all’interno della psicologia e dell’ispirazione artistica di Dalí, snodandosi attraverso quattro temi cari all’artista, quattro dicotomie: il tempo, millenario e fugace; l’involucro duro e il contenuto molle; la dialettica tra religione e scienza; la metamorfosi della realta’ in surrealta’.

Incastonata nella cornice storico millenaria dei Sassi di Matera la mostra presenta circa 150 opere tra sculture grandi e piccole, illustrazioni, opere in vetro e arredi dell’artista, coniugate a una serie di exhibit multimediali, prodotti dalla societa’ Phantasya srl, che rendono il percorso multisensoriale e arricchiscono la percezione emozionale dello storytelling espositivo, rendendo La Persistenza degli Opposti un evento unico nel suo genere e fortemente innovativo rispetto a tutte le precedenti esposizioni dedicate a Dalí. La presenza di un’area cinema con la proiezione di un docufilm dedicato alla mostra e di un laboratorio multimediale a scopo didattico rendono, inoltre, la mostra interessante per un pubblico piu’ ampio e anche piu’ giovane.

GLI ORARI DI APERTURA DELLA MOSTRA

Gli orari di riapertura sono i seguenti: dal 30 luglio aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00 (ultimo ingresso ore 18:00). Sul sito www.daliamatera.it tutte le informazioni sulla mostra, disponibili anche sui profili social www.facebook.com/Dalimatera/e www.instagram.com/dali_matera/.

Per info: info@daliamatera.it, 3774448885