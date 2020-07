Lavoro: accordo tra Legacoop e Randstad Italia

Risorse umane: Legacoop agroalimentare e Randstad Italia si accordano su condizioni economiche vantaggiose dei servizi per il lavoro erogati

Le imprese cooperative associate a Legacoop Agroalimentare potranno usufruire, a condizioni economiche vantaggiose, dei servizi per il lavoro erogati da Randstad Italia, emanazione di una multinazionale olandese che si occupa di ricerca, selezione e formazione di risorse umane, considerata una tra le più importanti agenzie per il lavoro al mondo.

Lo prevede, spiega Garantitaly, una convenzione siglata dal Presidente di Legacoop Agroalimentare, Giovanni Luppi, e dall’Amministratore Delegato di Randstad Italia, Marco Ceresa.

L’accordo prevede l’applicazione di tariffe e sconti specifici per i servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato, con la possibilità di mettere a disposizione dei clienti anche corsi di formazione on the job e professionali. Prevista inoltre la ricerca e selezione di personale per l’assunzione diretta da parte delle imprese, e di ricerca e selezione di profili tirocinanti.

Per usufruire delle condizioni a loro riservate, le imprese interessate dovranno contattare direttamente le filiali Randstad della provincia di riferimento, presentando una dichiarazione che attesti la loro adesione a Legacoop Agroalimentare.

“I servizi previsti dalla convenzione potranno offrire un supporto importante alle cooperative per rispondere alle loro esigenze di una efficiente organizzazione del lavoro in relazione agli obiettivi imprenditoriali. Di particolare rilievo saranno le attività di formazione e la ricerca e la selezione di personale ad elevata professionalizzazione, per accrescere il livello delle competenze indispensabili ad affrontare le sfide del futuro” afferma il presidente di Legacoop Alimentare, Giovanni Luppi.

Per Marco Ceresa, AD di Randstad Italia “con questa convenzione rinnoviamo la nostra attenzione e il nostro supporto alle realtà del settore agroalimentare. Grazie all’attività dei nostri professionisti, uniamo le aspettative di chi cerca e di chi offre lavoro creando solidi rapporti di fiducia che definiscono storie, opportunità e prospettive sempre nuove”.