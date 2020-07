Roberto Manobianco in radio con “Primo Passo”

Roberto Manobianco in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con “Primo Passo”, il nuovo singolo fuori per l’etichetta ShakerArti

In rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme digitali “PRIMO PASSO” (etichetta ShakerArti) il nuovo singolo di ROBERTO MANOBIANCO. Il brano racconta i pensieri di chi prova a mettersi in gioco nella giungla delle relazioni ma che per timidezza o troppo zelo perde la propria occasione.

«Primo Passo è un brano che nasconde dell’ironia e ci rivela i pensieri, le incertezze e le paure di un ragazzo che è l’opposto del playboy ma che prova a mettersi in gioco ottenendo scarsi risultati», commenta il cantautore pugliese.

Il video per la regia di Angelo Pace è completamente girato tramite animazione 3D, fatto di personaggi e sfondi animati, senza alcuna presenza umana ma raccontando in maniera sottile, la reclusione in casa e altresì la voglia di evasione e di riprendere a vivere ed emozionarsi.

VIDEO https://youtu.be/_ipeHgNozts

«All’interno dell’animazione sono infatti presenti tanti richiami alla vita di Roberto, alla sua sensibilità come artista, alla sua fantasia, un dipinto a cui lui sta lavorando magari per ingannare il tempo, un’immagine con una coppia che osserva un cielo stellato, l’infinito, una vecchia tv anni 80 che rappresenta un passato lontano e molto diverso da quello che oggi tutti viviamo, quindi un’evoluzione a cui siamo costretti a sottostare per non restare esclusi, uno specchio dove vorremmo vedere una persona diversa poiché nessuno di noi si accetta per quello che è, ed infine tanti personaggi, tanti giocattoli che rappresentano la nostra infanzia e le nostre passioni. – afferma il regista -. Ecco com’è nata questa idea, la negazione di un distacco, la realtà fatta di momenti di solitudine, dove ci resta solo la nostra fantasia, ed è per questo che tutti i personaggi presenti nella sua abitazione, i quali in primis rappresentano il nostro passato, le nostre esperienze ma soprattutto il rifiuto di abbandonare le cose a cui teniamo, prendono magicamente vita, ma solo quando lui non li vede».

“PRIMO PASSO” video credits:

Regista: Angelo Pace

Soggetto: Angelo Pace

Sceneggiatura: Angelo Pace e Filippo Ciriello

Elaborazioni grafiche ed Animazioni: Filippo Ciriello

Montaggio e color: Filippo Ciriello

Collaboratore parte musicale: Beppe Sequestro

BIOGRAFIA

Roberto Manobianco è un cantante, autore, turnista e un insegnante di canto. Predilige il soul rap e l’R&B ma ama il rock e il jazz: influenze che inevitabilmente si percepiscono nelle sue canzoni.

Ha studiato canto, pianoforte, chitarra, improvvisazione jazz e canto corale, ma a 21 anni ha trovato la sua vocazione all’insegnamento del canto.

Cruciale per la sua formazione è l’incontro con Loretta Martinez grazie alla quale ha intrapreso gli studi in didattica del canto moderno presso la sede VMS di Roma. Ha poi conseguito il diploma di laurea LLCM presso la West London University-College Of Music. Attualmente insegna ed è direttore della sede di Bari del corso accademico di canto POP VMS presso l’Accademia della Musica. È la voce maschile della Shaker Band e, grazie alla sua ecletticità, canta anche come turnista in varie band del panorama pugliese. Manobianco scrive canzoni sin da bambino ma ha prediletto l’insegnamento fino a che, con Vado Via, ha trovato la spinta giusta per proporre qualcosa di suo.

D’ora in avanti l’artista Manobianco sceglie di identificarsi con un suo logo personale molto particolare che tra l’altro è possibile notare all’interno della copertina.

La sua mano impressa su un vinile sta a significare quanto la musica rappresenti per Roberto la sua forza e la sua energia di vita.

Dopo “Vado Via” (https://youtu.be/yBG24wA-M4s) e “Rinascerò” (https://youtu.be/6wZ-CWpmg2s), il cantautore pugliese pubblica il terzo singolo dal titolo “Primo Passo”, che anticipa l’EP d’esordio di prossima uscita.

https://www.instagram.com/roberto_manobianco/

https://www.facebook.com/robertomanobianco/