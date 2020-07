I Soul System tornano con “Topless”

I Soul System tornano con il nuovo singolo “Topless” su etichetta Juicy Records: il brano è una canzone d’amore, non di lotta

C’è un elefante nella stanza. C’è da molto, molto tempo, ed è decisamente imponente, ma nessuno lo guarda. Eppure è sempre lì, e sembra cresciuto negli ultimi anni. Ogni tanto si fa notare: un movimento brusco, un barrito improvviso. Allora qualcuno ne parla, è vero, ma sempre minimizzandolo. Tutti scelgono di non vedere e non sentire perché vedere e sentire significa uscire dalla propria comfort zone e rinunciare a quella serenità di facciata, che ignora ansia e senso di rischio.

Ma a volte succede qualcosa che ci costringe a guardare in faccia l’elefante una volta per tutte e stabilire come ci si posiziona rispetto a lui.

Sta succedendo ora. Sta succedendo in America, soprattutto, ma anche in Europa e finalmente anche in Italia. Per la prima volta si guarda l’elefante del razzismo, che ingombra la nostra stanza anche se fingiamo che non ci sia.

E poi cosa succederà? Ancora non lo sappiamo, ma il passo fondamentale era trovare il coraggio di uscire dalla nostra comfort zone e aprire i nostri occhi.

Questo è il tema della canzone che segna il ritorno dei SOUL SYSTEM. Una canzone d’amore, non di lotta! Perché quello è lo scopo di tutto, quello è ciò che manca, insieme al coraggio e all’innocenza, perché “per asciugare veramente questi nostri occhi serve un coraggio che somiglia a quello di un bambino”… Insieme alla fiducia, e alla capacità di mettersi nei panni di un altro, perché “per vedere veramente con i nostro occhi serve imparare che è fondamentale andare a fondo, fosse anche per solo un secondo…”

Aprire gli occhi e fa paura, ma con l’amore il coraggio si trova. E a quel punto diventerà ovvio che l’elefante deve abbandonare la stanza, perché c’è di meglio con cui riempirla.

“TOPLESS è il brano rappresentativo di questo nostro nuovo percorso, perché siamo riusciti a riscoprire noi stessi e la nostra musica uscendo da quella che era la nostra comfort zone. Il coraggio di fare un salto nel buio ci ha reso più forti, determinati e maturi. Ora siamo pronti per farvi sentire il nostro messaggio, per farvi vedere chi realmente siamo!” (Soul System)

Un messaggio forte, uno spirito lieve, accompagnati da sonorità funk/alternative che fanno risaltare al meglio il loro essere una band di grandi musicisti: questo è “TOPLESS”.

SOUL SYSTEM

I Soul System sono una band soul/funk/r’n’b che si è formata nel 2015 a Verona dal sodalizio artistico tra il tastierista/ produttore Ainoo Joel e il batterista Alberto Patuzzo, ai quali si sono presto aggiunti Leslie NKum Sackey (voce melodica), Samuel Nyame Bismarck Jr in arte “Don Jiggy” (rapper e song writer), David Anokye Yeboah (basso).

Nel 2016 partecipano e vincono la decima edizione di X Factor Italia sotto la guida del loro giudice Alvaro Soler e il produttore Antonio Filippelli. Il 23 gennaio 2017 ottengono la Certificazione ORO con il loro primo singolo “She’s like a Star”. Il 10 febbraio partecipano al Festival di Sanremo esibendosi come ospiti nella serata dei duetti insieme a Sergio Sylvestre con il brano “La Pelle Nera”. Nello stesso mese aprono il concerto sold out di Alvaro Soler al Fabrique di Milano. Il 28 Aprile inizia il ‘”She’s like a Star Tour 2017” con live in tutta Italia, ospitate nei festival e un sold out ai Magazzini Generali di Milano.

L’8 Settembre viene alla luce il loro primo album “Back to the Future”, che contiene i singoli “Liquido” e “White Niggas”. A dicembre tornano sul palco del Mediolanum Forum di Assago in occasione della Finale di X Factor e concludono l’anno con il Concerto di Capodanno nella loro città, Verona. Il 17 maggio 2018 si esibiscono allo Stadio San Siro di Milano in occasione de “La Notte del Maestro”, serata celebrativa della carriera del Campione del Mondo Andrea Pirlo. A giugno inizia il “Back to the Future Tour 2018” con live in giro per l’Italia e ospitate nei festival. Il 17 maggio 2019 hanno pubblicato il loro primo singolo in italiano “Coma”, scritto col cantaurore ligure Zibba e hanno collaborato con Deborah Iurato nel nuovo singolo “Stammi bene (on my mind)” uscito il 7 giugno.

2020: l’estate li vede in radio con l’inedito “TOPLESS”, mentre completano le registrazioni dell’album in uscita a fine anno.

