Podio Tricolore a Roma per Casella e Siragusano

L’equipaggio messinese formato da Casella e Siragusano su Peugeot 208 R2B del team MS Munaretto spicca nelle prime due gare del Campionato Italiano Rally 2 Ruote Motrici

Ottimo esordio stagionale degli alfieri CST Sport Alessandro Casella e Rosario Siracusano al Rally di Roma Capitale che si è suddiviso in due gare distinte.

L’equipaggio Messinese della scuderia di Gioiosa Marea sulla Peugeot 208 R2B del team MS Munaretto ha condotto una condotta di gara accorta che lo ha portato sul secondo gradino del podio Tricolore.

La gara per il collaudato equipaggio messinese è stata particolarmente impegnativa, lunga e selettiva e i problemi non sono mancati: in gara 1 noie elettriche e all’inizio di gara 2 è stato il cambio ad impensierire il bravo Alessandro che in entrambi i casi è riuscito a gestire la situazione grazie alla perfetta assistenza del suo Team. Ha cosi chiuso Gara 1 al quarto posto e Gara 2 due al terzo, adesso brillantemente secondo nel Campionato Italiano 2 Ruote motrici.

Il rally Roma capitale è una gara esaltante con prove molto belle dove si trovano tutte le caratteristiche più amate dai rallisti, ma è stata necessaria una strategia di gara attenta che ha portato Casella ad attaccare al momento giusto senza prendere rischi inutili.

E’ stata un’esperienza molto positiva che pone il campionato italiano rally Asfalto in una prospettiva più favorevole al giovane pilota e all’esperto co-driver ed al professionale sodalizio sportivo.