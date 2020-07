Jerusalema di Master KG è il ballo dell’estate

Jerusalema di Master KG conquista i social: partita la dance challenge per il ballo dell’estate, la canzone in lingua venda è già tra i tormentoni

Un ritmo allegro che cattura sin dal primo ascolto e sonorità africane che conquistano: ‘Jerusalema’ brano firmato dal musicista e produttore Master KG si candida a ‘ballo dell’estate’. La canzone vuole essere un omaggio alla città di Gerusalemme, il ritornello infatti significa: “Gerusalemme è la mia casa, guidami, portami cono te, non lasciarmi qui”.

Cantata in lingua venda, un idioma bantu parlato in Sud Africa e Zimbawe come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), la canzone ha fatto in breve tempo il giro del mondo conquistando i social. Su Tik Tok è partita la dance challenge e sono in molti, famosi e non, a partecipare alla sfida con l’hashtag #Jerusalema.

Su Youtube il video del brano di Master KG ha superato le 49mila visualizzazioni. Con oltre 10milioni di streaming è finito nella Top 10della viral Charts di Spotify e nella top 30 di Shazam.