Instagram Rich List: la Ferragni perde 22 posizioni

Instagram Rich List 2020: Chiara Ferragni perde 22 posizioni. Ecco la classifica aggiornata dei guadagni social delle star

Perde 22 posizioni Chiara Ferragni nella ‘Instagram Rich List 2020’, la classifica delle star che guadagnano di più con un post pubblicato sul loro profilo. L’imprenditrice digitale italiana quest’anno si accontenta di un 65esimo posto, contro la 43esima posizione del 2019.

La classifica, stilata dall’agenzia inglese Hopper Hq come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), si basa sui prezzi che le società sarebbero disposte a pagare per vedere sponsorizzato un loro prodotto sul profilo social di una celebrità.

Con un guadagno per post stimato di 1.015.000 dollari, nella ‘Instagram Rich List 2020’ il primo posto è a sorpresa di Dwayne ‘The Rock’ Johnson, che detronizza la regina indiscussa dei social Kylie Jenner (986.000 dollari per post), quest’anno solo seconda. Chiude il podio Cristiano Ronaldo (889.000 dollari per post). In confronto, Chiara Ferragni guadagna circa 59.700 dollari per pubblicazione.

Di seguito la top ten della ‘Instagram Rich List 2020’.

1. Dwayne Johnson: 1.015.000 dollari per post

2. Kylie Jenner: 986.000 dollari per post

3. Cristiano Ronaldo: 889.000 dollari per post

4. Kim Kardashian: 858.000 dollari per post

5. Ariana Grande: 853.000 dollari per post

6. Selena Gomez: 848.000 dollari per post

7. Beyonce Knowles: 785.000 dollari per post

8. Justin Bieber: 747.000 dollari per post

9. Taylor Swift: 722.000 dollari per post

10. Neymar da Silva Santos Junior: 704.000 dollari per post