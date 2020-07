Carlo Verdone al Btc di Benevento con omaggio a Ennio Morricone: il regista chiuderà la quarta edizione con “Bianco Rosso e Verdone”

Il Festival nazionale del cinema e della televisione di Benevento, dopo aver annunciato il Premio alla carriera a Vincenzo Salemme, ha svelato la presenza di Carlo Verdone nella serata di chiusura della quarta edizione della kermesse, che si terra’ dal 28 luglio al 2 agosto. Il regista e attore romano rendera’ omaggio al grande Ennio Morricone, scomparso all’eta’ di 91 anni.

Per l’occasione, Verdone ha scelto di portare ‘Bianco Rosso e Verdone’ con cui vuole fare un suo personale ringraziamento al compositore nonche’ autore della colonna sonora del film. A precedere la proiezione, in programma domenica 2 agosto in Piazza Cardinal Bartolomeo Pacca, sara’ l’incontro con il pubblico, momento in cui il regista si raccontera’ ripercorrendo una carriera fantastica che, nell’arco di quasi quarantacinque anni, ha segnato il nostro cinema e la cultura del nostro Paese.

“Carlo Verdone ci ha fatto un regalo enorme. Sono personalmente innamorato, sotto il profilo professionale, di ogni suo film, delle sue maschere, del suo inimitabile e meraviglioso modo di raccontare il nostro tempo”, ha dichiarato Antonio Frascadore, direttore artistico della kermesse. “E lo ha fatto diventando uno degli attori e dei registi simbolo del cinema italiano. Siamo non solo felici – ha continuato Frascadore come riferisce la Dire (www.dire.it) – ma orgogliosi di chiudere questa edizione del festival con la sua indimenticabile presenza”. L’evento, come tutti quelli in cartellone nell’edizione 2020, si svolgera’ dal vivo rispettando le disposizioni in materia sanitaria dettate dal governo e dalla Regione Campania, oltre che dal Comune di Benevento, a tutela di tutti gli ospiti e del pubblico.

Il BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, di cui e’ direttore onorario il produttore Nicola Giuliano, e’ realizzato grazie al sostegno e al supporto della Regione Campania, del ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali – Direzione Cinema, dell’Istituto Luce, della Camera di Commercio di Benevento, del Comune di Benevento, dell’Universita’ degli Studi del Sannio.