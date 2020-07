Anche i Nomadi al Teatro delle Rocce di Gavorrano che dal 18 al 22 agosto ospiterà spettacoli per dare un segnale di positività e speranza

Ripartono Teatro e Musica in Italia e Il borgo di Gavorrano presenta 4 grandi appuntamenti tra musica e teatro per l’Estate 2020 ideati ed organizzati con la LEG Live Emotion Group di Sandro GIacomelli, agenzia di organizzazione eventi tra le più rinomate in Italia.

A partire dal 18 agosto, il Teatro delle Rocce ospiterà alcuni tra gli artisti più amanti dal grande pubblico: il 18 agosto apriranno l’evento I NOMADI, il 20 agosto sul palco del suggestivo teatro, QUEENMANIA RHAPSODY, una favola, quella di Freddie e dei Queen, fatta rivivere dalla penna di uno dei più prestigiosi autori italiani e dalla voce di Sonny Ensabella frontman dei Queenmania, uno spettacolo nello spettacolo dove video, musica e favola si intrecciano in un crescendo di emozioni; la sera successiva, il 21 agosto, sarà la volta dell’istrionico MASSIMO RANIERI amato dal grande pubblico, cantante, attore di cinema, teatro e televisione, presentatore di successo, sarà’ a Gavorrano per una serata speciale e ricca di emozioni; l’ultimo appuntamento della rassegna sarà’ il 22 agosto con MAURIZIO BATTISTA che con la sua ironia ed empatia, regalerà al pubblico sorrisi e spensieratezza.

Una rassegna unica ed affascinante che in questo momento storico vuole essere un segnale positivo che faccia sperare in una ripresa e ci permetta di intravedere la fine delle preoccupazioni e dei problemi legati al COVID-19’. Proprio per questo la LEG – Live Emotion Group S.R.L. organizzatrice di grandi eventi di intrattenimento, anche quest’anno ha deciso di mettersi alla prova e dare vita ad alcuni Eventi fra cui questa Rassegna a Gavorrano. ‘Investiremo tutte le nostre forze e l’esperienza accumulata in questi anni nel dare al pubblico il miglior servizio possibile, ponendo la massima attenzione verso la sicurezza e la salute degli spettatori, nell’intento di dare una nota di ottimismo e di risollevare gli animi per non arrenderci all’idea di dover vivere un’estate priva di socialità e di sorrisi racconta Sandro Giacomelli della LEG .

Sarà’ un’ estate ricca di speranza, positività e relax e l’Arte arriverà a dare il suo migliore contributo.

Le prevendite sono attive dalle 15:00

Circuito Prevendite : ticketone

I posti sono tutti seduti ma non numerati e verranno assegnati la sera stessa, sulla base del settore acquistato, in ottemperanza al distanziamento sociale considerando l’eventuale appartenenza al nucleo familiare e/o conviventi

Tutte le informazioni su www.legsrl.net

INFOLINE – 3924308616

UFFICIO TURISTICO GAVORRANO – 0566/844247 UFFICIO CULTURA COMUNE GAVORRANO – 0566/843214 EMAIL

biglietteria@legsrl.net teatrodellerocce@comune.gavorrano.gr.it m.mannelli@comune.gavorrano.gr.it info@parcocollinemetallifere.it www.teatrodellerocce.it

IL CALENDARIO:

-18 agosto NOMADI

– 20 agosto QUEENMANIA RHAPSODY

– 21 agosto MASSIMO RANIERI

– 22 agosto MAURIZIO BATTISTA

Radio media partner RADIO STOP