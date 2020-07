Nerone e Fabri Fibra insieme in “Bataclan”

“Bataclan”, il nuovo singolo di Nerone con la collaborazione eccezionale di Fabri Fibra, disponibile in digitale ai seguenti link: https://backl.ink/142592718

Nel brano, Nerone e Fabri Fibra collaborano per la prima volta e mettono in campo tutte le loro abilità di scrittura, con strofe che disegnano immagini e in cui risaltano giochi di parole e citazioni. Quando Nerone dice “Milano, 20 anni dopo il 2000, c’è sempre un gaggio che fa il di più e nessuno che lo tira” sta citando – riadattandolo – un verso del suo concittadino Jake la Furia in “Vida Loca”, brano dei Club Dogo del 2002. Quando, invece, parte la strofa di Fibra, a un certo punto si sentono tre parole care ai fan di tutto il rap italiano: “Rap In vena”, titolo del brano contenuto nell’album di culto “Mr. Simpatia”, recentemente certificato disco di platino dalla FIMI e punto di svolta storico sia per la carriera del rapper di Senigallia sia per il corso di tutto il rap in Italia.

Annunciato dal freestyle “Oh Yes”, pubblicato lo scorso 2 luglio sul canale YouTube ufficiale di Nerone, “Bataclan”, anche grazie al beat incalzante del siciliano Funkyman, regala a tutti i fan della musica 2 minuti di puro rap da parte di due esponenti della scena italiana appartenenti a generazioni diverse e accomunati da qualità tecniche e da stili unici.