La nuova Batwoman è Javicia Leslie

Javicia Leslie è la nuova Batwoman. L’attrice nella serie di The CW sostituirà Ruby Rose, che sui social si è congratulata con la collega

È Javicia Leslie la nuova protagonista della serie di The CW Batwoman. L’attrice prende il posto che è stato di Ruby Rose nella seconda stagione, in onda nel 2021. A differenza della collega, però, Javicia interpreterà un personaggio molto meno sicuro di sé, Ryan Rider.

Una donna “simpatica, disordinata, un po’ goffa e selvaggia”. Con queste caratteristiche in rapporto con una banda di narcotrafficanti, sempre in fuga dalle forze dell’ordine. “Non avendo nessuno che la abbia guidata negli anni mantenendola sulla retta via – spiegano dalla produzione – è stata un corriere della droga per molti anni, sfidando la polizia di Gotham“.

Sembra la descrizione perfetta dell’antieroina e ancor di più se si continua a leggere: “Ryan vive in un furgone con la sua pianta. Una ragazza che potrebbe rubare del latte per un gatto randagio e allo stesso tempo ucciderti a mani nude. Un tipo di combattente molto pericoloso: molto dotata ma altrettanto indisciplinata. Una lesbica dichiarata. Non il solito eroe americano”.

Il profilo di Batwoman è stato, insomma, rimodellato per dare al personaggio nuove sfumature. E Javicia è entusiasta di poter lavorare a questo progetto: “Sono estremamente orgogliosa di essere la prima attrice di colore a interpretare l’iconico ruolo di Batwoman in televisione e, come donna bisessuale, sono onorata di entrare a far parte di questo show rivoluzionario che ha sostenuto la comunità Lgbtq+”.

