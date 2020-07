Valentina Gullace in radio con “Respirare”

Valentina Gullace in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con “Respirare”: il singolo è l’ultimo estratto dal nuovo album

Disponibile in rotazione radiofonica RESPIRARE”, quinto ed ultimo brano estratto da “LA MIA STANZA SEGRETA” (Filibusta Records), ultimo album di VALENTINA GULLACE.

“Respirare” è disponibile su Spotify al seguente link: https://spoti.fi/38lbS8I

Caratterizzato da sonorità latine a metà strada fra bossa nova e pop, ed impreziosito dal contributo di Daniele Cordisco alla chitarra e di Fabrizio Bosso alla tromba, “RESPIRARE” è un vero e proprio inno alla leggerezza, ideale da cantare e ascoltare d’estate, stagione del caldo e della spensieratezza per eccellenza. “Respirare” è, inoltre, il quinto ed ultimo singolo estratto dall’album “La mia stanza segreta”, ultimo progetto discografico di VALENTINA GULLACE.

Racconta l’autrice a proposito del nuovo singolo: «È un brano che ha rappresentato una sorta di catarsi per me. L’ho scritto perché desideravo sdrammatizzare la mia tendenza a complicarmi la vita con pensieri inutili, volevo alleggerire un po’ ed evadere da me stessa. A volte rischiamo di prenderci troppo sul serio e così ci perdiamo il lato semplice della vita e la bellezza del “qui ed ora”. Una delle frasi che più spesso mi sono sentita dire nella mia vita è: “Lasciati andare, respira!”, proprio perché sono una maniaca del controllo. Così, in una mattina del febbraio 2017 ho pensato di scrivere un brano per esorcizzare questo lato del mio carattere, attraverso il potente mezzo dell’autoironia».

Il videoclip di “Respirare”, diretto da Giacomo Citro, include una sequenza di immagini colorate, di scene divertenti, e vuole omaggiare i videogiochi degli anni ’80. La protagonista del video è una ragazza un po’ “nerd”, tormentata e decisamente impacciata. Durante l’ennesima noiosa serata sul divano davanti alla tv, si imbatte nel suo alter ego che incarna tutto ciò che lei vorrebbe essere: allegra, spensierata, e persino l’eroina di un videogioco.

Video disponibile qui: https://youtu.be/WPKQm91dEPo

Biografia

Cantautrice, attrice, performer di musical, Valentina Gullace inizia la sua carriera nel 2006 debuttando in teatro col ruolo di Maria Maddalena nel Jesus Christ Superstar della Compagnia della Rancia. In pochi anni diventa una delle interpreti italiane di musical più apprezzate ed è fra i protagonisti di spettacoli come: High School Musical, La febbre del sabato sera, Operazione San Gennaro, Aladin, Cabaret, A Bronx tale. Nel 2015 vince l’Oscar italiano del Musical per la sua interpretazione del ruolo di Inga in Frankenstein Junior. Nell’ultima stagione teatrale è nel cast di The Full Monty, in tour in tutta Italia e al Teatro Sistina di Roma. Conduce una trasmissione su Rai Scuola, Easy Genius, ed è uno dei 100 giudici nella prima edizione del programma di Canale 5 All Togheter Now, condotto da Michelle Hunziker. Parallelamente alla carriera teatrale svolge un’intensa attività live nel jazz club di tutta Italia, esibendosi nel repertorio swing e jazz. Il 27 settembre 2019 pubblica il suo primo disco da cantautrice: “La mia stanza segreta” (Filibusta Records), album impreziosito dalla presenza di Fabrizio Bosso alla tromba. Il disco viene presentato dal vivo al Festival Lucca Jazz Donna e alla Casa del Jazz a Roma. L’ultimo singolo “Respirare” è ora in rotazione radiofonica.

Facebook: www.facebook.com/valentinagullaceartista/

Instagram: www.instagram.com/valegullace