In Kenya arriva il 4G con i palloni aerostatici

In Kenya arriva il 4G ai confini del deserto con i palloni aerostatici. Sono stati lanciati dagli Usa con un’alleanza tra una società di Nairobi e Google

Più di 30 palloni aerostatici alimentati a energia solare sono stati lanciati nei cieli per garantire copertura 4G per 14 contee isolate del Kenya. L’iniziativa, spiega la Dire (www.dire.it), è frutto di un accordo tra la compagnia telefonica locale Telkom Kenya e Alphabet, holding americana a cui fa capo anche Google.

INTERNET VELOCE CON GOOGLE X

A rendere possibile l’operazione è stato il Loon Project, un progetto di ricerca e sviluppo di Google X che ha l’obiettivo di fornire connessione internet nelle zone rurali del mondo.

I palloni aerostatici sono stati lanciati negli Stati Uniti e raggiungeranno la stratosfera del Kenya a un’altezza di oltre 18 chilometri sul livello del mare, sfruttando i venti e le correnti. Sono già stati testati con oltre 35.000 clienti e hanno una copertura stimata intorno ai 50.000 chilometri quadrati.

Il progetto è stato lanciato due anni fa, ma il governo del presidente Uhuru Kenyatta lo ha approvato in via definitiva solo questa settimana. “Adesso avete una rete internet più veloce” ha annunciato il presidente ai residenti nelle aree interessate con un messaggio via WhatsApp: “Approfittatene”.