“Are you even real” nuovo singolo di James Blake

“Are you even real” è il nuovo singolo di James Blake: una ballata romantica che fa parte della campagna “Behind the Mac” di Apple

James Blake ha pubblicato “Are you even real”. Il brano, parte della campagna “Behind the Mac” di Apple, è una ballata romantica in cui il cantautore descrive immagini poetiche ed eteree, accompagnate da una musica che fonde strumenti come il violino e il piano con una produzione più elettronica.

“Are You Even Real” segue il singolo “You’re Too Precious”, pubblicato durante il periodo di lockdown e l’acclamato quarto album, “Assume Form”, che ha totalizzato quasi 400 milioni di stream, consolidando lo status dell’artista ad uno dei più importanti musicisti, produttori e cantautori della sua generazione.

Solo negli ultimi due anni, ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), il vincitore dei Mercury Prize e Grammy Awards, ha lavorato con artisti del calibro di Kendrick Lamar, Beyoncé, Jay-Z, Frank Ocean e Rosalìa.